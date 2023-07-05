Какой праздник 5 июля – его история, запреты и народные приметы

Изображение святого мученика Евсевия. Фото иллюстративное: УНИАН

Пятое июля в церковном календаре — это день, когда верующие чтят память святого мученика Евсевия. Поэтому мы рассказываем, как вообще появился этот день в истории, что категорически не советуют делать в этот праздник, какие существуют народные приметы и обычаи пятого июля.

Новини.LIVE рассказывает подробно о Дне чествования памяти святого Евсевия.

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История дня

Евсевий сидел в кресле епископа в четвертом веке и активно защищал православную веру, из-за чего его преследовал император Констанций. Когда правитель выяснил, что дома у Евсевия лежит акт, который он подписал на соборе, он приказал его отдать, но тот отказался это делать, а сам император даже пальцем его не тронул.

Вслед за Констанцием пост императора занял Юлиан Отступник, активнее его боровшийся с христианами. Поэтому Евсевий в военной форме отправился проповедовать христианскую веру в разных странах. Поэтому Юлиан приказал отправить его в тюрьму.

Изображение святого мученика Евсевия. Фото иллюстративное: Pinterest

После того, как Юлиана не стало, императорское кресло занял Иовиан, проповедовавший христианство. Тогда он отпустил епископа вместе с другими священниками на свободу. В 380 году Евсевий захотел поставить православного епископа Марина, но она сбросила с крыши черепицу и проломила ему голову. Впрочем, перед этим он попросил не наказывать женщину за это.

Что нельзя делать пятого июля?

В этот день не стоит начинать делать новые дела до вечера, ведь они не увенчаются успехом. Также не следует поддаваться соблазнам и контролировать собственные эмоции, и устраивать громкие вечеринки, приглашая к себе гостей.

Вечеринка дома, которую не стоит устраивать пятого июля. Фото: Freepik

Народные приметы и обычаи

Предки верили, что если пятого июля дождь, это свидетельствует о щедром урожае хлебов, а если вечером траву покрыло росой, на следующий день следует ожидать ясной погоды. Если камни покрылись влагой, следует ожидать дождь.

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