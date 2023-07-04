Яке свято 4 липня – історія цього дня, народні прикмети та що не можна робити

Зображення святого мученика Іуліана. Фото ілюстративне: УНІАН

Четвертого липня віряни в церкві вшановують пам’ять святого мученика Іуліана. Ми детально пояснюємо, як з’явився цей день в церковному календарі, що категорично не можна робити в це свято, у що вірили предки в давнину та які існують традиції.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті святого мученика Іуліана.

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Яке четвертого липня церковне свято?

Як з’явився цей день?

Іуліан мав батька сенатора, який сповідував язичництво, та мати, яка мала християнську віру. На жаль, батька Іуліана рано не стало, а його мати переїхала в інше місто, де продовжила виховувати в своєму синові християнство.

Коли хлопчикові виповнилося 18 років, противники православ’я затримали його та відправили до імператора. Язичники змушували його відректися від Христа, тривалий час знущаючись над ним, після чого відправили до в’язниці.

Зображення святого мученика Іуліана. Фото ілюстративне: УНІАН

Мати хлопця постійно молилася за нього, тому її теж схопили та намагалися змусити відмовитися від віри, втім, вона відмовилася це робити.

За це у жінки відрубали ступні, а сина її в зв’язаному вигляді посадили до мішку, засипавши піском та кинувши туди змій. Цей мішок міцно зав’язали та кинули в море.

Що категорично забороняється робити четвертого липня?

У цей день не варто рубати дерево липи та рвати його цвіт, також не можна брехати своїм рідним та уникати домашніх справ.

Домашні справи, яких не можна уникати четвертого липня. Фото: Freepik

Народні прикмети та традиції

Предки в давнину вірили, що погода надворі в цей день вказує на те, яким він буде. Якщо вранці роса ще не висохла з ночі, це вказує на дощ, якщо вранці над водою майже не піднімається латаття, після обіду задощить. Якщо грім гримить тривалий час, затяжною буде й погана погода.

Якщо листя папороті донизу закручується, надворі буде сонячно, а якщо на небі з’являються хмари, слід чекати на негоду. Якщо каміння стає мокрим, слід очікувати опадів.

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