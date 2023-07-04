Какой праздник 4 июля – история этого дня, народные приметы и что нельзя делать

Изображение святого мученика Иулиана. Фото иллюстративное: УНИАН

Четвертого июля верующие в церкви чтят память святого мученика Иулиана. Мы подробно объясняем, как появился этот день в церковном календаре, что категорически нельзя делать в этот праздник, во что верили предки в старину и какие существуют традиции.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти святого мученика Иулиана.

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Как появился этот день?

Иулиан имел отца сенатора, исповедовавшего язычество, и мать, которая имела христианскую веру. К сожалению, отца Иулиана рано не стало, а мать его переехала в другой город, где продолжила воспитывать в своем сыне христианство.

Когда мальчику исполнилось 18 лет, противники православия задержали его и отправили к императору. Язычники заставляли его отречься от Христа, долго издеваясь над ним, после чего отправили в тюрьму.

Изображение святого мученика Иулиана. Фото иллюстративное: УНИАН

Мать мальчика постоянно молилась за него, поэтому ее тоже схватили и пытались заставить отказаться от веры, впрочем, она отказалась это делать.

За это у женщины отрубили ступни, а сына ее в связанном виде посадили в мешок, засыпав песком и бросив туда змей. Этот мешок крепко завязали и бросили в море.

Что категорически запрещается делать четвертого июля?

В этот день не стоит рубать дерево липы и рвать его цвет, также нельзя лгать своим родным и избегать домашних дел.

Домашние дела, которых нельзя избегать четвертого июля. Фото: Freepik

Народные приметы и традиции

Предки в древности верили, что погода на улице в этот день указывает на то, каким он будет. Если утром роса еще не высохла с ночи, это указывает на дождь, если утром над водой почти не поднимается кувшинка, после обеда будет дождь. Если гром гремит длительное время, затяжной будет и плохая погода.

Если листья папоротника вниз закручиваются, на улице будет солнечно, а если на небе появляются облака, следует ждать непогоды. Если камни становятся мокрыми, следует ожидать осадков.

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