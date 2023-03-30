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Із Києво-Печерської лаври намагалися вивезти ікону: подробиці

30 березня 2023 13:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Поліція зупинила авто на виїзді з Києво-Печерської лаври
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

З території Києво-Печерської лаври в четвер, 30 березня, у багажнику машини намагались вивезти ікону. Правоохоронці завадили цьому.  

Про це повідомляє OBOZREVATEL

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Що відомо

Як відомо, наразі на території Києво-Печерської лаври працює спеціальна комісія, яка, зокрема, перевіряє наявність цінностей, які належать державі.

Так, на виїзді із території Києво-Печерської лаври правоохоронці зупинили легковий автомобіль. Під час огляду машини у багажнику було виявлено ікону. Представник заповідника повідомив, що її вивозити не можна, і після того, як ікону було повернуто до Лаври, машину випустили з території.

Києво-Печерська лавра намагалися вивезти ікону

Згодом видання уточнило, що ікона, яку намагалися вивезти, є новописаною. 

Також повідомляється, що на території Києво-Печерської лаври в четвер, 30 березня, біля одного з храмів почали збиратись віряни УПЦ МП, які не хочуть допускати туди членів комісії Мінкульту. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Українською православною церквою (МП) з 29 березня розривають договір про оренду Нижньої Лаври. 

УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розрив орендної угоди. 

Намісник Лаври митрополит Павло запевнив: ніхто не збирається йти із заповідника, "бо немає на основі чого".

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