Із Києво-Печерської лаври намагалися вивезти ікону: подробиці

Поліція зупинила авто на виїзді з Києво-Печерської лаври

З території Києво-Печерської лаври в четвер, 30 березня, у багажнику машини намагались вивезти ікону. Правоохоронці завадили цьому.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Що відомо

Як відомо, наразі на території Києво-Печерської лаври працює спеціальна комісія, яка, зокрема, перевіряє наявність цінностей, які належать державі.

Так, на виїзді із території Києво-Печерської лаври правоохоронці зупинили легковий автомобіль. Під час огляду машини у багажнику було виявлено ікону. Представник заповідника повідомив, що її вивозити не можна, і після того, як ікону було повернуто до Лаври, машину випустили з території.

Згодом видання уточнило, що ікона, яку намагалися вивезти, є новописаною.

Також повідомляється, що на території Києво-Печерської лаври в четвер, 30 березня, біля одного з храмів почали збиратись віряни УПЦ МП, які не хочуть допускати туди членів комісії Мінкульту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Українською православною церквою (МП) з 29 березня розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розрив орендної угоди.

Намісник Лаври митрополит Павло запевнив: ніхто не збирається йти із заповідника, "бо немає на основі чого".