Из Киево-Печерской лавры пытались вывезти икону: подробности
С территории Киево-Печерской лавры в четверг, 30 марта, в багажнике машины пытались вывезти икону. Правоохранители помешали этому.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
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Что известно
Как известно, на территории Киево-Печерской лавры работает специальная комиссия, которая, в частности, проверяет наличие ценностей, принадлежащих государству.
Так, на выезде с территории Киево-Печерской лавры правоохранители остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. Представитель заповедника сообщил, что ее вывозить нельзя, и после того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории.
Впоследствии издание уточнило, что икона, которую пытались вывезти, является новописанной.
Также сообщается, что на территории Киево-Печерской лавры в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, не желающие допускать туда членов комиссии Минкульта.
Напомним, ранее стало известно, что с Украинской православной церковью (МП) с 29 марта расторгают договор аренды Нижней Лавры.
УПЦ МП подала в суд на заповедник "Киево-Печерская лавра" из-за разрыва арендного соглашения.
Наместник Лавры митрополит Павел заверил: никто не собирается уходить из заповедника, "потому что нет на основе чего".