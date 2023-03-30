Из Киево-Печерской лавры пытались вывезти икону: подробности

Полиция остановила автомобиль на выезде из Киево-Печерской лавры

С территории Киево-Печерской лавры в четверг, 30 марта, в багажнике машины пытались вывезти икону. Правоохранители помешали этому.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Что известно

Как известно, на территории Киево-Печерской лавры работает специальная комиссия, которая, в частности, проверяет наличие ценностей, принадлежащих государству.

Так, на выезде с территории Киево-Печерской лавры правоохранители остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. Представитель заповедника сообщил, что ее вывозить нельзя, и после того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории.

Впоследствии издание уточнило, что икона, которую пытались вывезти, является новописанной.

Также сообщается, что на территории Киево-Печерской лавры в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, не желающие допускать туда членов комиссии Минкульта.

Напомним, ранее стало известно, что с Украинской православной церковью (МП) с 29 марта расторгают договор аренды Нижней Лавры.

УПЦ МП подала в суд на заповедник "Киево-Печерская лавра" из-за разрыва арендного соглашения.

Наместник Лавры митрополит Павел заверил: никто не собирается уходить из заповедника, "потому что нет на основе чего".