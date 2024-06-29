Зі святом Петра і Павла 2024 — гарні привітання у листівках, віршах та прозі

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Цієї суботи, 29 червня, віряни святкують велике релігійне свято День святих апостолів Петра і Павла, згадуючи їх великий внесок у поширення християнства та відданість вірі. У народі цю дату ще називають Петрів день, Петрівки або ж Петрівські гуляння. Цього дня заведено святкувати та бажати один одному миру, здоров'я, спокою в душі та щастя.

Новини.LIVE підготував красиві, душевні та щирі привітання зі святом Петра і Павла 2024 року у прозі, віршах ти листівках.

Читайте також:

Зі святом Петра і Павла 2024 — привітання у віршах українською мовою

З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб горя не знать!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

***

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, це ти знай!

***

З Петром і Павлом

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

Привітання з Днем Петра і Павла у щирій прозі

У цей світлий день святих апостолів Петра і Павла від щирого серця бажаю віри та бадьорості духу. Нехай кожна молитва буде почута, а святі оберігають та захищають від усього лихого. Зі святом!

***

У цей день бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Петра і Павла освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Зі святом!

***

Міцного здоров'я, достатку родині, великих та маленьких радощів та мирного неба над головою! Зі святом Петра і Павла!

***

В день апостолів Петра і Павла бажаємо вам здоров'я, добра і віри у світле майбутнє. Нехай ангели оберігають Вас від усіх поганих звісток. З великим світлим святом!

***

Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю добра і миру, щоб недуги не торкалися Вас і Ваших близьких, а ангели завжди оберігали спокій і радість.

***

З Днем Петра і Павла хочу привітати та побажати миру і здоров'я, достатку, радості та справжніх чудес в житті. Нехай кожен день буде світлим, теплим і добрим.

***

Сьогодні день апостолів Павла і Петра, і я вітаю вас з цим днем, бажаю всього чистого, світлого і доброго, що є в цьому світі! Нехай збережуть апостоли, небесні заступники наші, нас від нещасть і бід! Бережи вас Господь!

***

Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю йти доброї рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров'я і невтомної світлої надії, а також мирного неба над головою.

Свято Петра і Павла 29 червня — красиві листівки

Привітання з Днем Петра і Павла 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Петра і Павла 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Петра і Павла 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Петра і Павла 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Петра і Павла 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Петра і Павла 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Петра і Павла 2024 року

Раніше ми розповідали, що не можна робити у свято Петра і Павла, щоб не згрішити, які існують важливі прикмети.

Нагадаємо, ми писали, що у цю неділю, 30 червня, українські віряни будуть відзначати День всіх святих українського народу.

Також радимо вам скористатися церковним календарем свят та пам'ятних дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити головні релігійні події місяця.