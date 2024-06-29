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Праздник Петра и Павла 2024 — пожелания мира и счастья в открытках, прозе и стихах

29 июня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С праздником Петра и Павла 2024 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту субботу, 29 июня, верующие празднуют великий религиозный праздник День святых апостолов Петра и Павла, вспоминая их большой вклад в распространение христианства и верность вере. В народе эту дату еще называют Петров день, Петровки или Петровские гуляния. В этот день принято праздновать и желать друг другу мира, здоровья, покоя в душе и счастья.

Новини.LIVE подготовил красивые, душевные и искренние поздравления с праздником Петра и Павла 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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С праздником Петра и Павла 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб горя не знать!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Сьогодні свято із рання
Вітаймо Павла і Петра!
Усіх людей скоріш вітайте
Ні сліз, ні смутку ви не знайте.
Апостолів Петра і Павла
Зі щирим серцем я прославлю.
Бажаю горя вам не знать,
Щоб панувала благодать!

***

День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, це ти знай!

***

З Петром і Павлом
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

Поздравления с Днем Петра и Павла в искренней прозе

В этот светлый день святых апостолов Петра и Павла от всего сердца желаю веры и бодрости духа. Пусть каждая молитва будет услышана, а святые оберегают и защищают от всего зла. С праздником!

***

В этот день желаю вам нерушимой надежды на лучшую и чистую духовность. Пусть пример Петра и Павла освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. С праздником!

***

Крепкого здоровья, достатка семье, больших и маленьких радостей и мирного неба над головой! С праздником Петра и Павла!

***

В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и веры в светлое будущее. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных известий. С большим светлым праздником!

***

Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю добра и мира, чтобы недуги не касались Вас и Ваших близких, а ангелы всегда оберегали покой и радость.

***

С Днем Петра и Павла хочу поздравить и пожелать мира и здоровья, радости и настоящих чудес в жизни. Пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.

***

Сегодня день апостолов Павла и Петра, и я поздравляю вас с этим днем, желаю всего чистого, светлого и доброго, что есть в этом мире! Да хранят апостолы, небесные покровители наши, нас от несчастий и бед! Храни вас Господь!

***

Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю идти по доброй ровной дороге к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здоровья и неутомимой светлой надежды, а также мирного неба над головой.

Праздник Петра и Павла 29 июня — красивые открытки

Поздравление с Днем Петра и Павла
Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Праздник Петра и Павла 29 июня.
Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Праздник Петра и Павла 29 июня — открытки 2024 года
Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С праздником Петра и Павла 2024 —
Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С праздником Петра и Павла 2024 — открытки
Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Днем Петра и Павла в 2024 году
Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Петра и Павла 2024 года

 

 

 

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Петра и Павла, чтобы не согрешить, какие существуют важные приметы.

Напомним, мы писали, что в это воскресенье, 30 июня, украинские верующие будут отмечать День всех святых украинского народа.

Также советуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года. Он поможет вам не пропустить главные религиозные события месяца.

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Петра и Павла

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