С праздником Петра и Павла 2024 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В эту субботу, 29 июня, верующие празднуют великий религиозный праздник День святых апостолов Петра и Павла, вспоминая их большой вклад в распространение христианства и верность вере. В народе эту дату еще называют Петров день, Петровки или Петровские гуляния. В этот день принято праздновать и желать друг другу мира, здоровья, покоя в душе и счастья.

Новини.LIVE подготовил красивые, душевные и искренние поздравления с праздником Петра и Павла 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб горя не знать!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

***

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, це ти знай!

***

З Петром і Павлом

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

Поздравления с Днем Петра и Павла в искренней прозе

В этот светлый день святых апостолов Петра и Павла от всего сердца желаю веры и бодрости духа. Пусть каждая молитва будет услышана, а святые оберегают и защищают от всего зла. С праздником!

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В этот день желаю вам нерушимой надежды на лучшую и чистую духовность. Пусть пример Петра и Павла освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. С праздником!

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Крепкого здоровья, достатка семье, больших и маленьких радостей и мирного неба над головой! С праздником Петра и Павла!

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В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и веры в светлое будущее. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных известий. С большим светлым праздником!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю добра и мира, чтобы недуги не касались Вас и Ваших близких, а ангелы всегда оберегали покой и радость.

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С Днем Петра и Павла хочу поздравить и пожелать мира и здоровья, радости и настоящих чудес в жизни. Пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.

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Сегодня день апостолов Павла и Петра, и я поздравляю вас с этим днем, желаю всего чистого, светлого и доброго, что есть в этом мире! Да хранят апостолы, небесные покровители наши, нас от несчастий и бед! Храни вас Господь!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю идти по доброй ровной дороге к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здоровья и неутомимой светлой надежды, а также мирного неба над головой.

Праздник Петра и Павла 29 июня — красивые открытки

Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Петра и Павла 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Петра и Павла 2024 года

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Петра и Павла, чтобы не согрешить, какие существуют важные приметы.

Напомним, мы писали, что в это воскресенье, 30 июня, украинские верующие будут отмечать День всех святых украинского народа.

Также советуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года. Он поможет вам не пропустить главные религиозные события месяца.