Яке церковне свято 21 вересня 2023 року — головні традиції та заборони

Віряни у церкві ставлять свічки за здоров'я. Фото: Вечірній Київ

У цей четвер, 21 вересня, за новим календарем ПЦУ вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Кодрата (Кіндрата) Афінського, а також єпископа Іпатія і пресвітера Андрія.

Новини.LIVE розповідає про історію цього дня, його головні традиції та заборони.

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Апостол Кодрат згідно з церковними переказами, жив у I-II століттях в Афінах, Греція, де й проповідував слово Боже. Святий навернув до християнства чимало язичників, що не могло не викликати ненависті у ідолопоклонників.

Якось розлючена юрба язичників напала на Кодрата та побила його камінням. Йому вдалося вижити, проте язичники встигли схопити святого і кинути до в'язниці. Апостола заморили голодом до смерті.

Апостол від сімдесяти Кіндрат Афінський. Фото: google.com

Єпископ міста Ефеса Іпатій і пресвітер Андрій жили у VIII столітті й навчалися в одному монастирі. Після навчання Іпатій прийняв чернецтво, а Андрій став священником. Святі були прихильниками ікон, що на той час могло стати причиною переслідування.

Так і сталося, імператор Лев Ісаврянин закликав святих відмовитися від своїх переконань й кинув до в'язниці. Оскільки Іпатій та Андрій були непохитні, їх стратили.

Пресвітер Андрій. Фото: google.com

Що не можна робити 21 вересня

Вірили, що це єдиний день в році, коли біснуються на землі злі духи, тому від них важко захиститися.

Цього дня головною забороною є лінощі — хто буде байдикувати й цуратися роботи, ризикує втратити достаток. Щоб привернути добробут, обов'язково треба займатися хатніми справами.

Також цієї дати не можна:

лихословити;

сваритися;

ображати інших людей;

пліткувати;

відмовляти в милостині.

Також за народними прикметами цього дня не слід надягати чуже взуття — можна "забрати" на себе чужі хвороби та проблеми.

Вірянка молиться у храмі. Фото: pomisna.info

Що можна робити 21 вересня

Віряни сьогодні вирушають до церкви, щоб поставити свічку за своє здоров'я та своїх близьких. Обов'язково моляться святим про зцілення від хвороб, міцне здоров'я.

Цей день ідеально підходить для того, щоб привести усі справи до ладу. Будь-яка праця похвальна й принесе успіх та добробут.

В народі також дату називали вдалою для багатіїв і торговців. Вірили, що в цю дату можна розбагатіти, тому на цю дату призначали часто великі продажі чи переговори.

Також вважалося, що 21 вересня буде вдалим часом для того, щоб попіклуватися про своє здоров'я, пройти медичне обстеження або зробити оздоровчі процедури.

21 вересня — хто святкує іменини сьогодні

День ангела відзначають:

Андрій;

Валентин;

Іван;

Василь;

Олексій;

Петро;

Володимир.

Народні прикмети 21 вересня

У народному календарі 21 вересня — свято Кіндрат та Іпат. Цього дня зазвичай багато працюють, удобрюють землю і займаються молотьбою зерна з нового врожаю.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день, зокрема:

Яка погода 21 вересня, такою вона буде й увесь жовтень.

Вранці іній на траві — слід чекати негоди.

Якщо на Кіндрата день холодний, але вночі потепліло — зима буде сніжною і досить холодною.

Червоний світанок або захід сонця — до дощової погоди та вітру.

Цього дня дме північно-західний вітер — до морозної зими.

Якщо до цього дня грибів вже немає, а горіхів ще багато, значить, майбутня зима буде суворою і сніжною.

Листя на березі починає жовтіти з верхівки — зима прийде рано.

Багато павутини на деревах — до тепла.

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