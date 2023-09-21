Какой церковный праздник 21 сентября 2023 года — главные традиции и запреты

Церковный праздник 21 сентября: кому молиться о здоровье и почему нельзя лениться
В этот четверг, 21 сентября, по новому календарю ПЦУ чтит память апостола от семидесяти Кодрата (Киндрата) Афинского, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея.
Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.
Какой сегодня, 21 сентября, церковный праздник
Апостол Кодрат согласно церковным преданиям жил в I-II веках в Афинах, Греция, где и проповедовал слово Божие. Святой обратил в христианство немало язычников, что не могло не вызвать ненависти у идолопоклонников.
Однажды разъяренная толпа язычников напала на Кодрата и побила его камнями. Ему удалось выжить, однако язычники успели схватить святого и бросить в тюрьму. Апостола заморили голодом до смерти.
Епископ города Эфеса Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке и обучались в одном монастыре. После учебы Ипатий принял монашество, а Андрей стал священником. Святые были поклонниками икон, что в то время могло стать причиной преследования.
Так и произошло, император Лев Исаврянин призвал святых отказаться от своих убеждений и бросил в тюрьму. Поскольку Ипатий и Андрей были непоколебимы, их казнили.
Что нельзя делать 21 сентября
Верили, что это единственный день в году, когда беснуются на земле злые духи, потому от них трудно защититься.
В этот день главным запретом является лень — кто будет бездельничать и сторониться работы, рискует потерять достаток. Чтобы привлечь благополучие, обязательно нужно заниматься домашними делами.
Также в эту дату нельзя:
- злословить;
- ссориться;
- оскорблять других людей;
- сплетничать;
- отказывать в подаянии.
Также по народным приметам в этот день не следует надевать чужую обувь — можно "забрать" на себя чужие болезни и проблемы.
Что можно делать 21 сентября
Верующие сегодня отправляются в церковь, чтобы поставить свечу за свое здоровье и своих близких. Обязательно молятся святым об исцелении от болезней, крепком здоровье.
Этот день идеально подходит для того, чтобы привести все дела в порядок. Любой труд похвальный и принесет успех и благополучие.
В народе также дату называли удачной для богачей и торговцев. Верили, что в эту дату можно разбогатеть, поэтому на эту дату часто назначали большие продажи или переговоры.
Также считалось, что 21 сентября будет удачным временем для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, пройти медицинское обследование или оздоровительные процедуры.
21 сентября — кто празднует именины сегодня
День ангела отмечают:
- Андрей;
- Валентин;
- Иван;
- Василий;
- Алексей;
- Петр;
- Владимир.
Народные приметы 21 сентября
В народном календаре 21 сентября — праздник Кондратий и Ипат. В этот день обычно много работают, удобряют землю и занимаются молотьбой зерна из нового урожая.
Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день, в частности:
- Какая погода 21 сентября, такой будет и весь октябрь.
- Утром иней на траве следует ждать непогоды.
- Если на Кондрата день холодный, но ночью потеплело — зима будет снежной и достаточно холодной.
- Красный рассвет или закат — к дождливой погоде и ветру.
- В этот день дует северо-западный ветер — к морозной зиме.
- Если по сей день грибов уже нет, а орехов еще много, значит, будущая зима будет суровой и снежной.
- Листья на берегу начинают желтеть с верхушки — зима придет рано.
- Много паутины на деревьях — к теплу.
Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.
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