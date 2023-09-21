Какой церковный праздник 21 сентября 2023 года — главные традиции и запреты

Верующие в церкви ставят свечи за здоровье. Фото: Вечерний Киев

В этот четверг, 21 сентября, по новому календарю ПЦУ чтит память апостола от семидесяти Кодрата (Киндрата) Афинского, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.

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Апостол Кодрат согласно церковным преданиям жил в I-II веках в Афинах, Греция, где и проповедовал слово Божие. Святой обратил в христианство немало язычников, что не могло не вызвать ненависти у идолопоклонников.

Однажды разъяренная толпа язычников напала на Кодрата и побила его камнями. Ему удалось выжить, однако язычники успели схватить святого и бросить в тюрьму. Апостола заморили голодом до смерти.

Апостол от семидесяти Кондрат Афинский. Фото: google.com

Епископ города Эфеса Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке и обучались в одном монастыре. После учебы Ипатий принял монашество, а Андрей стал священником. Святые были поклонниками икон, что в то время могло стать причиной преследования.

Так и произошло, император Лев Исаврянин призвал святых отказаться от своих убеждений и бросил в тюрьму. Поскольку Ипатий и Андрей были непоколебимы, их казнили.

Пресвитер Андрей. Фото: google.com

Что нельзя делать 21 сентября

Верили, что это единственный день в году, когда беснуются на земле злые духи, потому от них трудно защититься.

В этот день главным запретом является лень — кто будет бездельничать и сторониться работы, рискует потерять достаток. Чтобы привлечь благополучие, обязательно нужно заниматься домашними делами.

Также в эту дату нельзя:

злословить;

ссориться;

оскорблять других людей;

сплетничать;

отказывать в подаянии.

Также по народным приметам в этот день не следует надевать чужую обувь — можно "забрать" на себя чужие болезни и проблемы.

Верующая молится в храме. Фото: pomisna.info

Что можно делать 21 сентября

Верующие сегодня отправляются в церковь, чтобы поставить свечу за свое здоровье и своих близких. Обязательно молятся святым об исцелении от болезней, крепком здоровье.

Этот день идеально подходит для того, чтобы привести все дела в порядок. Любой труд похвальный и принесет успех и благополучие.

В народе также дату называли удачной для богачей и торговцев. Верили, что в эту дату можно разбогатеть, поэтому на эту дату часто назначали большие продажи или переговоры.

Также считалось, что 21 сентября будет удачным временем для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, пройти медицинское обследование или оздоровительные процедуры.

21 сентября — кто празднует именины сегодня

День ангела отмечают:

Андрей;

Валентин;

Иван;

Василий;

Алексей;

Петр;

Владимир.

Народные приметы 21 сентября

В народном календаре 21 сентября — праздник Кондратий и Ипат. В этот день обычно много работают, удобряют землю и занимаются молотьбой зерна из нового урожая.

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день, в частности:

Какая погода 21 сентября, такой будет и весь октябрь.

Утром иней на траве следует ждать непогоды.

Если на Кондрата день холодный, но ночью потеплело — зима будет снежной и достаточно холодной.

Красный рассвет или закат — к дождливой погоде и ветру.

В этот день дует северо-западный ветер — к морозной зиме.

Если по сей день грибов уже нет, а орехов еще много, значит, будущая зима будет суровой и снежной.

Листья на берегу начинают желтеть с верхушки — зима придет рано.

Много паутины на деревьях — к теплу.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.

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