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Если религия запрещает: могут ли призывники избежать мобилизации и оружия

17 февраля 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Что делать мобилизованным, если религия запрещает воевать — объяснение адвоката
Адвокат объяснил, как действовать мобилизованным, которым запрещено воевать из-за религиозных убеждений
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине почти год идет война и всеобщая мобилизация, во время которой повестки получают все военнообязанные граждане, независимо от вероисповедания. Однако иногда религиозные убеждения не позволяют человеку брать оружие в руки.

Адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать мобилизованным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

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Какие религиозные организации в Украине запрещают использование оружия

В Украине к таким относятся:

  • Адвентисты-реформисты;
  • Адвентисты седьмого дня;
  • Евангельские христиане;
  • Евангельские христиане-баптисты;
  • Страдатели;
  • Свидетели Иеговы;
  • Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами);
  • Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
  • Общество Сознания Кришны.

Какие религиозные организации в Украине запрещают использование оружия

Можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям

По словам адвоката, вероисповедание не освобождает от обязанностей перед государством, в частности, это касается и обязанности защищать страну.

"Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство. Конституция закрепляет равенство всех граждан и не допускает дискриминации по религиозному признаку. А в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации нет никаких исключений в отношении верующих. Воинская обязанность одинакова как для верующих, так и для неверующих", — пишет Карпенко.

Так в статье 35 Конституции Украины указано: "никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой".

Можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям

Что такое альтернативная (невоенная) служба

Альтернативная служба не предусматривает военную подготовку и использование оружия. Она вводится вместо прохождения срочной военной службы для исполнения долга перед обществом. Об этом говорится в Законе "Об альтернативной (невоенной) службе".

Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

Где проходят альтернативную службу мобилизованные

Альтернативную службу проходят на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины.

Кто имеет право на прохождение альтернативной службы

В мирное время имели право на прохождение альтернативной службы вместо срочной верующие, принадлежащие к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием. Их перечень был приведен выше.

Действует ли эта норма во время военного положения

Эта норма действовала в мирное время, но срочной службы во время военного положения нет, соответственно, заменить военную службу альтернативной во время войны нельзя.

"При этом 35 Статья Конституции юридически продолжает действовать, но законодательство не решает порядок прохождения невоенной службы во время военного положения. Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об этом молчит", — говорит Карпенко.

Что делать мобилизованным, чьи религиозные убеждения запрещают воевать

Что делать мобилизованным, чьи религиозные убеждения запрещают воевать

Адвокат советует прежде всего взять справку о принадлежности к определенной религиозной общине, запрещающей брать в руки оружие. Также вместе с этой справкой необходимо написать в ТЦК и СП соответствующее заявление и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной (невоенной) службы.

"Если человек написал заявление и подтвердил, что принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д.", — подытожил специалист.

В свою очередь адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак в комментарии "УП. Жизнь" рассказал, если ТЦК, несмотря на справку и обращение, отправляет человека на боевые должности, он может подать в суд.

"Теоретически, если человек, например, адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так поступают в военкоматах", — объясняет Андрей Новак.

Напомним, мы писали, что в Украине за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после должного получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это можно понести как административную, так и уголовную ответственность.

Также мы рассказывали, какие обстоятельства не предоставляют права отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Советуем узнать, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.

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