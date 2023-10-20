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Что за день 20 октября: праздники в Украине и мире, именины, выдающиеся именинники

20 октября 2023 08:13
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 20 октября — религия, именины, известные именинники
Молодая женщина, которая стоит возле свечей в церкви. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 октября — это день, когда украинцы и люди в мире отмечают сразу несколько интересных праздников, например, Международный день повара и кулинара, Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера и т.д. В церкви чтят память святого Артемия Антиохийского.

О том, какой день 20 октября, читайте в материале Новини.LIVE.

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Церковный праздник

20 октября верующие чтят память святого Артемия Антиохийского, который служил военачальником у римского императора Константина Великого и его сына Констанция. Когда императором стал Юлиан Отступник, гонявшийся за христианами, Артемий сразу стал осуждать его действия.

Святой Артемий Антиохийский
Святой Артемий Антиохийский. Фото иллюстративное: Pinterest

Тот схватил его, бросил в тюрьму и стал пытать, но Артемий не отказался от своей веры. За это ему отрезали голову, а тело забрала диакониса Ариста, которая привезла его в Константинополь. Там его похоронили в храме Иоанна Предтечи.

Праздники в Украине и мире

20 октября украинский народ и люди в мире отмечают появившийся в 2004 году Международный день повара и кулинара и Международный день ленивца. Кроме того, отмечается Всемирный день статистики и Международный день авиадиспетчера.

Также 20 октября считается Всеукраинским днем борьбы с раком молочной железы и Всемирным днем профилактики остеопороза, то есть, болезни, которая поражает опорно-двигательную систему, деформирует и снижает плотность костей.

День Ангела

Свои именины 20 октября отмечают люди, которых зовут:

  • Демьян
  • Иосиф
  • Леонтий
  • Марк
  • Николай
  • Сергей
  • Юлиан
  • Пелагея

Талисман человека, родившегося в этот день, — это лазурит. В древнем Египте люди говорили о том, что этот минерал мог носить только фараон. Предки использовали лазурит для выведения яда из организма.

Лазурит
Лазурит, являющийся талисманом именинника 20 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся украинские именинники

На свет 20 октября появились такие известные люди из Украины, как:

  • Драматург и поэт Яков Мамонтов (1888 год)
  • Спортсмен и двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов (1949)

Напомним, мы писали, когда в Украине будут праздновать День святого Николая.

Раньше мы рассказывали о том, на какую дату перенесли Михайлов день.

Также мы сообщали о том, кто и в какой день отмечает свои именины в октябре.

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