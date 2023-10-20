Яке сьогодні свято 20 жовтня — релігія, іменини, відомі іменинники

Молода жінка, яка стоїть біля свічок у церкві. Фото: Pinterest

20 жовтня — це день, коли українці та люди у світі відзначають одразу декілька цікавих свят, наприклад, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера тощо. У церкві вшановують пам’ять святого Артемія Антіохійського.

Про те, який день 20 жовтня, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Церковне свято

20 жовтня віряни вшановують пам’ять святого Артемія Антіохійського, який служив воєначальником у римського імператора Костянтина Великого і його сина Констанція. Коли імператором став Юліан Відступник, який ганявся за християнами, Артемій одразу почав засуджувати його дії.

Святий Артемій Антіохійський. Фото ілюстративне: Pinterest

Той схопив його, кинув до в’язниці та почав катувати, втім, Артемій не відмовився від своєї віри. За це йому відрізали голову, а тіло забрала диякониса Аріста, яка привезла його до Константинополя. Там його поховали у храмі Іоана Предтечі.

Свята в Україні та світі

20 жовтня український народ і люди у світі відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара, який з’явився у 2004 році, та Міжнародний день лінивця. Крім того, відзначається Всесвітній день статистики і Міжнародний день авіадиспетчера.

Також 20 жовтня вважається Всеукраїнським днем боротьби з раком молочної залози і Всесвітнім днем профілактики остеопорозу, тобто, хвороби, яка вражає опорно-рухову систему, деформує та знижує щільність кісток.

День Ангела

Свої іменини 20 жовтня відзначають люди, яких звати:

Дем’ян

Йосип

Леонтій

Марк

Микола

Сергій

Юліан

Пелагея

Талісман людини, яка народилась у цей день, — це лазурит. У давньому Єгипті люди казали про те, що цей мінерал міг носити лише фараон. Предки використовували лазурит для виведення отрути з організму.

Лазурит, який є талісманом іменинника 20 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні українські іменинники

На світ 20 жовтня з’явилися такі відомі люди з України, як:

Драматург і поет Яків Мамонтів (1888 рік)

Спортсмен і дворазовий олімпійський чемпіон Валерій Борзов (1949 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні святкуватимуть День святого Миколая.

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