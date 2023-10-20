Яке сьогодні свято 20 жовтня — релігія, іменини, відомі іменинники

Що за день 20 жовтня: свята в Україні та світі, іменини, видатні іменинники
20 жовтня — це день, коли українці та люди у світі відзначають одразу декілька цікавих свят, наприклад, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера тощо. У церкві вшановують пам’ять святого Артемія Антіохійського.
Про те, який день 20 жовтня, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Церковне свято
20 жовтня віряни вшановують пам’ять святого Артемія Антіохійського, який служив воєначальником у римського імператора Костянтина Великого і його сина Констанція. Коли імператором став Юліан Відступник, який ганявся за християнами, Артемій одразу почав засуджувати його дії.
Той схопив його, кинув до в’язниці та почав катувати, втім, Артемій не відмовився від своєї віри. За це йому відрізали голову, а тіло забрала диякониса Аріста, яка привезла його до Константинополя. Там його поховали у храмі Іоана Предтечі.
Свята в Україні та світі
20 жовтня український народ і люди у світі відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара, який з’явився у 2004 році, та Міжнародний день лінивця. Крім того, відзначається Всесвітній день статистики і Міжнародний день авіадиспетчера.
Також 20 жовтня вважається Всеукраїнським днем боротьби з раком молочної залози і Всесвітнім днем профілактики остеопорозу, тобто, хвороби, яка вражає опорно-рухову систему, деформує та знижує щільність кісток.
День Ангела
Свої іменини 20 жовтня відзначають люди, яких звати:
- Дем’ян
- Йосип
- Леонтій
- Марк
- Микола
- Сергій
- Юліан
- Пелагея
Талісман людини, яка народилась у цей день, — це лазурит. У давньому Єгипті люди казали про те, що цей мінерал міг носити лише фараон. Предки використовували лазурит для виведення отрути з організму.
Видатні українські іменинники
На світ 20 жовтня з’явилися такі відомі люди з України, як:
- Драматург і поет Яків Мамонтів (1888 рік)
- Спортсмен і дворазовий олімпійський чемпіон Валерій Борзов (1949 рік)
Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні святкуватимуть День святого Миколая.
Раніше ми розповідали про те, на яку дату перенесли Михайлів день.
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