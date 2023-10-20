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Що за день 20 жовтня: свята в Україні та світі, іменини, видатні іменинники

20 жовтня 2023 08:13
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 20 жовтня — релігія, іменини, відомі іменинники
Молода жінка, яка стоїть біля свічок у церкві. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

20 жовтня — це день, коли українці та люди у світі відзначають одразу декілька цікавих свят, наприклад, Міжнародний день кухаря і кулінара, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера тощо. У церкві вшановують пам’ять святого Артемія Антіохійського.

Про те, який день 20 жовтня, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Церковне свято

20 жовтня віряни вшановують пам’ять святого Артемія Антіохійського, який служив воєначальником у римського імператора Костянтина Великого і його сина Констанція. Коли імператором став Юліан Відступник, який ганявся за християнами, Артемій одразу почав засуджувати його дії.

Святой Артемий Антиохийский
Святий Артемій Антіохійський. Фото ілюстративне: Pinterest

Той схопив його, кинув до в’язниці та почав катувати, втім, Артемій не відмовився від своєї віри. За це йому відрізали голову, а тіло забрала диякониса Аріста, яка привезла його до Константинополя. Там його поховали у храмі Іоана Предтечі.

Свята в Україні та світі

20 жовтня український народ і люди у світі відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара, який з’явився у 2004 році, та Міжнародний день лінивця. Крім того, відзначається Всесвітній день статистики і Міжнародний день авіадиспетчера.

Також 20 жовтня вважається Всеукраїнським днем боротьби з раком молочної залози і Всесвітнім днем профілактики остеопорозу, тобто, хвороби, яка вражає опорно-рухову систему, деформує та знижує щільність кісток.

День Ангела

Свої іменини 20 жовтня відзначають люди, яких звати:

  • Дем’ян
  • Йосип
  • Леонтій
  • Марк
  • Микола
  • Сергій
  • Юліан
  • Пелагея

Талісман людини, яка народилась у цей день, — це лазурит. У давньому Єгипті люди казали про те, що цей мінерал міг носити лише фараон. Предки використовували лазурит для виведення отрути з організму.

Лазурит
Лазурит, який є талісманом іменинника 20 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні українські іменинники

На світ 20 жовтня з’явилися такі відомі люди з України, як:

  • Драматург і поет Яків Мамонтів (1888 рік)
  • Спортсмен і дворазовий олімпійський чемпіон Валерій Борзов (1949 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні святкуватимуть День святого Миколая. 

Раніше ми розповідали про те, на яку дату перенесли Михайлів день. 

Також ми повідомляли про те, хто та в який день святкує свої іменини в жовтні.

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