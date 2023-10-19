Яке сьогодні свято 19 жовтня — релігія, іменини, видатні іменинники цього дня

Люди, які ставлять свічки в церкві. Фото: УНІАН

19 жовтня люди в Україні та всьому світі відзначають декілька цікавих свят, зокрема, Міжнародний день джину з тоніком, Всесвітній день дитячої кістки та суглобів, Міжнародний день кредитних спілок тощо. Віряни святкують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського.

Про релігійне свято, свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

У церкві 19 жовтня відзначається така подія, як перенесення мощів преподобного Іоана Рильського, який з’явився на світ у благочестивій сім’ї. В нього у досить ранньому віці не стало батьків, тому з дитинства він почав працювати пастухом.

Одного разу Іоан втратив корову з телятком, через що постраждав від рук власника стада. Тоді він помолився Богу, і пастух одразу знайшов худобу, за що щедро нагородив Іоана. В юному віці він поступив до одного з монастирів, а пізніше прийняв постриг і почав сам жити у лісі.

Перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Фото ілюстративне: Pinterest

Прожив Іоан 12 років у печері з постом та молитвами, одного разу до нього почали звертатися люди, втім, він переселився знову, адже хотів бути один. Навколо печери Іоана виріс монастир, сам він став ігуменом, а перед тим, як його не стало, обрав собі наступника і пішов до вечері. За 30 років його мощі перенесли.

Свята в Україні та світі

19 жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день джину з тоніком — популярного коктейлю, а також Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Ще 19 жовтня відзначається Міжнародний день кредитних спілок.

Крім того, ця дата присвячена Всесвітньому дню дитячої кістки та суглобів.

Іменини цього дня

19 жовтня День ангела святкують люди з такими іменами:

Дмитро

Михайло

Фелікс

Іван

Микола

Сергій

Леонід

Петро

Павло

Щасливим каменем іменинника 19 жовтня вважається аметист, який відрізняється фіолетовим відтінком. У Давній Греції цей камінь вважали символом розкоші.

Аметист, який є талісманом іменинника 19 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

19 жовтня на світ з’явилися такі відомі українці, як:

Кобзар Петро Гузь (1898 рік)

Письменник Маркіян Камиш (1988 рік)

Гімнаст Ігор Радівілов (1992 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, на коли в Україні перенесли Михайлів день.

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