Какой сегодня праздник 19 октября — религия, именины, выдающиеся именинники этого дня

Праздники в Украине и мире 19 октября: известные именинники, кто отмечает День ангела
19 октября люди в Украине и всем мире отмечают несколько интересных праздников, в частности, Международный день джина с тоником, Всемирный день детской кости и суставов, Международный день кредитных союзов и т.д. Верующие празднуют перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
О религиозном празднике, праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.
Религиозный праздник
В церкви 19 октября отмечается такое событие, как перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, появившегося на свет в благочестивой семье. У него в достаточно раннем возрасте не стало родителей, поэтому с детства он начал работать пастухом.
Однажды Иоанн потерял корову с теленком, из-за чего пострадал от рук владельца стада. Тогда он помолился Богу, и пастух сразу нашел скот, за что щедро наградил Иоанна. В юном возрасте он поступил в один из монастырей, а позже принял постриг и стал жить в лесу.
Прожил Иоанн 12 лет в пещере с постом и молитвами, однажды к нему стали обращаться люди, но он переселился снова, ведь хотел быть один. Вокруг пещеры Иоанна вырос монастырь, сам он стал игуменом, а перед тем, как его не стало, он избрал себе преемника и пошел в пещеру. Через 30 лет его мощи перенесли.
Праздники в Украине и мире
19 октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день джина с тоником — популярного коктейля, а также Международный день правильных действий во время землетрясения. Еще 19 октября отмечается Международный день кредитных союзов.
Кроме того, дата посвящена Всемирному дню детской кости и суставов.
Именины этого дня
19 октября День ангела празднуют люди с такими именами:
- Дмитрий
- Михаил
- Феликс
- Иван
- Николай
- Сергей
- Леонид
- Петр
- Павел
Счастливым камнем именинника 19 октября считается аметист, отличающийся фиолетовым оттенком. В Древней Греции этот камень считали символом роскоши.
Выдающиеся именинники
19 октября на свет появились такие известные украинцы, как:
- Кобзарь Петр Гузь (1898 год)
- Писатель Маркиян Камыш (1988 год)
- Гимнаст Игорь Радивилов (1992 год)
Напомним, мы писали о том, на когда в Украине перенесли Михайлов день.
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