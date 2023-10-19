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Праздники в Украине и мире 19 октября: известные именинники, кто отмечает День ангела

19 октября 2023 08:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 19 октября — религия, именины, выдающиеся именинники этого дня
Люди, которые ставят свечи в церкви. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

19 октября люди в Украине и всем мире отмечают несколько интересных праздников, в частности, Международный день джина с тоником, Всемирный день детской кости и суставов, Международный день кредитных союзов и т.д. Верующие празднуют перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

О религиозном празднике, праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

В церкви 19 октября отмечается такое событие, как перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, появившегося на свет в благочестивой семье. У него в достаточно раннем возрасте не стало родителей, поэтому с детства он начал работать пастухом.

Однажды Иоанн потерял корову с теленком, из-за чего пострадал от рук владельца стада. Тогда он помолился Богу, и пастух сразу нашел скот, за что щедро наградил Иоанна. В юном возрасте он поступил в один из монастырей, а позже принял постриг и стал жить в лесу.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского
Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Фото иллюстративное: Pinterest

Прожил Иоанн 12 лет в пещере с постом и молитвами, однажды к нему стали обращаться люди, но он переселился снова, ведь хотел быть один. Вокруг пещеры Иоанна вырос монастырь, сам он стал игуменом, а перед тем, как его не стало, он избрал себе преемника и пошел в пещеру. Через 30 лет его мощи перенесли.

Праздники в Украине и мире

19 октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день джина с тоником — популярного коктейля, а также Международный день правильных действий во время землетрясения. Еще 19 октября отмечается Международный день кредитных союзов.

Кроме того, дата посвящена Всемирному дню детской кости и суставов.

Именины этого дня

19 октября День ангела празднуют люди с такими именами:

  • Дмитрий
  • Михаил
  • Феликс
  • Иван
  • Николай
  • Сергей
  • Леонид
  • Петр
  • Павел

Счастливым камнем именинника 19 октября считается аметист, отличающийся фиолетовым оттенком. В Древней Греции этот камень считали символом роскоши.

Аметист
Аметист, являющийся талисманом именинника 19 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

19 октября на свет появились такие известные украинцы, как:

  • Кобзарь Петр Гузь (1898 год)
  • Писатель Маркиян Камыш (1988 год)
  • Гимнаст Игорь Радивилов (1992 год)

Напомним, мы писали о том, на когда в Украине перенесли Михайлов день.

Раньше мы рассказывали о том, как можно назвать своего ребенка, родившегося в октябре.

Также мы сообщали, какие праздники отмечают украинцы в октябре 2023 года.

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