Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Что за день 5 августа: праздники в Украине и мире, именины и дни рождения arrow

Что за день 5 августа: праздники в Украине и мире, именины и дни рождения

5 августа 2023 00:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 5 августа – что отмечают в Украине и мире, именины
Девушки-близняшки, которые наслаждаются пикником в парке. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пятого августа в Украине и мире отмечают сразу семь разных праздников, а верующие в церкви чествуют Почаевскую икону Божией Матери. Мы рассказываем об этом дне для Украины, мира и церкви, об именинах и днях рождения известных людей.

Новини.LIVE рассказывает все о главных событиях пятого августа.

Читайте также:

Какой день пятого августа?

Пятое августа для верующих

В этот день верующие отмечают день Почаевской иконы Божией Матери, наиболее уважаемой среди верующих. Неизвестно, откуда происходит эта икона, но считается, что она появилась в Византии или Болгарии, из-за чего она написана в византийском стиле.

Почаевская икона Божией Матери
Почаевская икона Божией Матери. Фото иллюстративное: Pinterest

На протяжении 400 лет эта икона находится в городе Почаев Тернопольской области. В монастырских книгах указано, что люди обращались именно к этой иконе, когда хотели избавиться от тяжелых заболеваний.

Пятое августа для Украины и мира

В этот день в Украине и мире отмечают Международный день близнецов, появившийся еще в 1976 году по инициативе жителей города Твинсбурга Рея Дерсинга и Ари Хиллера. Также 5 августа отмечается Международный день светофора и блюза.

Еще в эту дату отмечают Международный день алопеции, то есть, день облысения, Всемирный день устриц, созданный в США, и День свежего дыхания. Кроме того, пятое августа — это День нижнего белья, который появился в США по инициативе компании Freshpair, которая торгует бельем.

Именины пятого августа

Пятого августа свои именины празднует Федор, Андрей и Трофим, а талисманом родившегося в этот день человека является гранат. Издавна считалось, что этот камень рождает у своего владельца сильную страсть.

Гранат
Гранат, являющийся талисманом человека, рожденного пятого августа. Фото: Pinterest

Известные люди, родившиеся пятого августа

Пятого августа 1893 родилась знаменитая украинская актриса немого кино Вера Холодная, а в 1930 году на свет появился первый человек на Луне и астронавт из США Нил Армстронг.

Еще пятого августа, но уже в 1968 году, родился украинский футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Олег Лужный.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать в День Марии Магдалины.

Раньше мы рассказывали о том, какие есть интересные традиции на День арбуза.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свой День ангела в августе.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз