Какой сегодня праздник 5 августа – что отмечают в Украине и мире, именины

Что за день 5 августа: праздники в Украине и мире, именины и дни рождения
Пятого августа в Украине и мире отмечают сразу семь разных праздников, а верующие в церкви чествуют Почаевскую икону Божией Матери. Мы рассказываем об этом дне для Украины, мира и церкви, об именинах и днях рождения известных людей.
Новини.LIVE рассказывает все о главных событиях пятого августа.
Какой день пятого августа?
Пятое августа для верующих
В этот день верующие отмечают день Почаевской иконы Божией Матери, наиболее уважаемой среди верующих. Неизвестно, откуда происходит эта икона, но считается, что она появилась в Византии или Болгарии, из-за чего она написана в византийском стиле.
На протяжении 400 лет эта икона находится в городе Почаев Тернопольской области. В монастырских книгах указано, что люди обращались именно к этой иконе, когда хотели избавиться от тяжелых заболеваний.
Пятое августа для Украины и мира
В этот день в Украине и мире отмечают Международный день близнецов, появившийся еще в 1976 году по инициативе жителей города Твинсбурга Рея Дерсинга и Ари Хиллера. Также 5 августа отмечается Международный день светофора и блюза.
Еще в эту дату отмечают Международный день алопеции, то есть, день облысения, Всемирный день устриц, созданный в США, и День свежего дыхания. Кроме того, пятое августа — это День нижнего белья, который появился в США по инициативе компании Freshpair, которая торгует бельем.
Именины пятого августа
Пятого августа свои именины празднует Федор, Андрей и Трофим, а талисманом родившегося в этот день человека является гранат. Издавна считалось, что этот камень рождает у своего владельца сильную страсть.
Известные люди, родившиеся пятого августа
Пятого августа 1893 родилась знаменитая украинская актриса немого кино Вера Холодная, а в 1930 году на свет появился первый человек на Луне и астронавт из США Нил Армстронг.
Еще пятого августа, но уже в 1968 году, родился украинский футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Олег Лужный.
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