Какой сегодня праздник 5 августа – что отмечают в Украине и мире, именины

Девушки-близняшки, которые наслаждаются пикником в парке. Фото: Freepik

Пятого августа в Украине и мире отмечают сразу семь разных праздников, а верующие в церкви чествуют Почаевскую икону Божией Матери. Мы рассказываем об этом дне для Украины, мира и церкви, об именинах и днях рождения известных людей.

Новини.LIVE рассказывает все о главных событиях пятого августа.

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Пятое августа для верующих

В этот день верующие отмечают день Почаевской иконы Божией Матери, наиболее уважаемой среди верующих. Неизвестно, откуда происходит эта икона, но считается, что она появилась в Византии или Болгарии, из-за чего она написана в византийском стиле.

Почаевская икона Божией Матери. Фото иллюстративное: Pinterest

На протяжении 400 лет эта икона находится в городе Почаев Тернопольской области. В монастырских книгах указано, что люди обращались именно к этой иконе, когда хотели избавиться от тяжелых заболеваний.

Пятое августа для Украины и мира

В этот день в Украине и мире отмечают Международный день близнецов, появившийся еще в 1976 году по инициативе жителей города Твинсбурга Рея Дерсинга и Ари Хиллера. Также 5 августа отмечается Международный день светофора и блюза.

Еще в эту дату отмечают Международный день алопеции, то есть, день облысения, Всемирный день устриц, созданный в США, и День свежего дыхания. Кроме того, пятое августа — это День нижнего белья, который появился в США по инициативе компании Freshpair, которая торгует бельем.

Именины пятого августа

Пятого августа свои именины празднует Федор, Андрей и Трофим, а талисманом родившегося в этот день человека является гранат. Издавна считалось, что этот камень рождает у своего владельца сильную страсть.

Гранат, являющийся талисманом человека, рожденного пятого августа. Фото: Pinterest

Известные люди, родившиеся пятого августа

Пятого августа 1893 родилась знаменитая украинская актриса немого кино Вера Холодная, а в 1930 году на свет появился первый человек на Луне и астронавт из США Нил Армстронг.

Еще пятого августа, но уже в 1968 году, родился украинский футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Олег Лужный.

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