Яке сьогодні свято 5 серпня – що відзначають в Україні та світі, іменини

Дівчата-близнюки, які насолоджуються пікніком у парку. Фото: Freepik

П’ятого серпня в Україні та світі відзначають одразу сім різних свят, а віряни в церкві вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Ми розповідаємо про цей день для України, світу та церкви, про іменини та дні народження відомих людей.

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Який день п’ятого серпня?

П’яте серпня для вірян

У цей день віряни відзначають день Почаївської ікони Божої Матері, яка є найбільш шанованою серед вірян. Невідомо, звідки походить ця ікона, але вважається, що вона з’явилася у Візантії або Болгарії, через що написана у візантійському стилі.

Почаївська ікона Божої Матері. Фото ілюстративне: Pinterest

Протягом 400 років ця ікона знаходиться у місті Почаїв на Тернопільщині. У монастирських книгах вказано, що люди зверталися саме до цієї ікони, коли хотіли позбутися тяжких захворювань.

П’яте серпня для України та світу

У цей день в Україні та світі відзначають Міжнародний день близнюків, який з’явився ще у 1976 році за ініціативи жителів міста Твінсбург Рея Дерсінга та Арі Хілера. Також п’ятого серпня святкується Міжнародний день світлофора та блюзу.

Ще у цю дату відзначають Міжнародний день алопеції, тобто, день облисіння, Всесвітній день устриць, який створили у США, та День свіжого дихання. Крім того, п’яте серпня — це День спідньої білизни, який з’явився у США за ініціативи компанії Freshpair, яка торгує білизною.

Іменини п’ятого серпня

П’ятого серпня свої іменини святкує Федір, Андрій та Трохим, а талісманом людини, яка народилася у цей день, є гранат. Здавна вважалося, що цей камінь породжує у свого власника сильну пристрасть.

Гранат, який є талісманом людини, народженої п'ятого серпня. Фото: Pinterest

Відомі люди, які народилися п’ятого серпня

П’ятого серпня 1893 року народилася знаменита українська актриса німого кіно Віра Холодна, а у 1930 році на світ з’явилася перша людина на Місяці та астронавт із США Ніл Армстронг.

Ще п’ятого серпня, але вже 1968 року, народився український футболіст та колишній капітан збірної України з футболу Олег Лужний.

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