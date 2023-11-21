Товарный дефицит в СССР — как выживали люди и чего не хватало больше всего

Пустые полки в магазинах в СССР. Фото: росСМИ

Дефицит товаров в Советском Союзе не был редкостью, даже наоборот, продолжался практически на протяжении всего существования Союза. Это неоднократно приводило к введению карточной системы в распределение товаров и оставило глубокий след в истории страны.

Новини.LIVE разобрались почему и какие товары были в дефиците.

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Дефицит товаров в СССР

Нехватка товаров и продуктов в СССР появилась фактически сразу с момента установления советской власти в 1917 году, однако были моменты, когда дефицит товаров был критичен, в частности, во время Второй мировой и в 1980-х годах.

Дефицит в советское время делился на два вида: бытовой и промышленный. К первому в категорию дефицитных для населения в разное время попадали жилье и отдельные категории товаров, таких как продовольственные товары, автомобили, электронные приборы, обувь, обои, туалетная бумага и т.д. Этот дефицит неоднократно приводил к введению карточной системы в распределение товаров.

Люди стоят в очереди за хлебом в СССР. Фото: росСМИ

Кроме населения с постоянным дефицитом, сталкивались сельхоз и промышленные предприятия. Это был промышленный дефицит. В категорию дефицитных для предприятий в разное время попадали комбикорма, машины, станки, приборы и т.п. Промышленный дефицит привел к формированию в СССР системы лимитов на получение сырья, оборудования, услуг и даже рабочей силы.

Также во времена СССР дефицитными были следующие товары:

парфюмерия и косметика;

качественная одежда и обувь, а также детские товары (распашонки, пеленки, подгузники);

экзотические фрукты (бананы, мандарины, апельсины);

кофе и какао;

мясо и вареная колбаса;

презервативы и противозачаточные таблетки.

Пустые палки в магазинах в СССР. Фото: росСМИ

Как выживали люди и где достали товары

В столь тяжелое время люди всеми способами пытались выжить. Они постоянно чем-то обменивались, находили нужные вещи или продукты через знакомых или на "черном рынке".

Очередь за алкоголем. Фото: росСМИ

Также некоторые товары можно было приобрести по талонам. Например, талоны на кольца и свадебное платье выдавались молодоженам после подачи заявления в ЗАГС.

Что повлекло за собой дефицит в СССР

Дефицит в Советском Союзе возник по нескольким причинам, в частности:

общая технологическая отсталость;

закрытость советской экономики;

неконвертируемость денежной единицы;

милитаризация экономики;

директивное формирование цен на отдельные товары, при которых их производство становилось невыгодным;

непрогнозируемое влияние на спрос отдельных культурных явлений на "западе" и т.д.

Напомним, ранее Новини.LIVE развенчали мифы о "самых вкусных" продуктах и одежде в СССР, которая якобы не изнашивалась.

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