Товарний дефіцит в СРСР — як виживали люди та чого не вистачало найбільше

Пусті полиці в магазинах у СРСР. Фото: росЗМІ

Дефіцит товарів у Радянському Союзі не був рідкістю, ба навіть навпаки, тривав практично впродовж усього існування Союзу. Це неодноразово призводило до введення карткової системи на розподіл товарів та залишило глибокий слід в історії країни.

Новини.LIVE розібралися чому і які товари були в дефіциті.

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Дефіцит товарів у СРСР

Нестача товарів та продуктів у СРСР з'явилася фактично одразу з моменту встановлення радянської влади у 1917 році, однак були моменти, коли дефіцит товарів був критичний, зокрема під час Другої світової та у 1980-х роках.

Дефіцит в радянські часи ділився на два види: побутовий та промисловий. До першого в категорію дефіцитних для населення в різний час потрапляли житло та окремі категорії товарів, таких як продовольчі товари, автомобілі, електронні прилади, взуття, шпалери, туалетний папір тощо. Цей дефіцит неодноразово призводив до введення карткової системи на розподіл товарів.

Люди стоять в черзі за хлібом в СРСР. Фото: росЗМІ

Окрім населення з постійним дефіцитом стикались сільгосп та промислові підприємства. Це вже був промисловий дефіцит. В категорію дефіцитних для підприємств в різний час потрапляли комбікорми, машини, верстати, прилади тощо. Промисловий дефіцит призвів до формування в СРСР системи лімітів на отримання сировини, обладнання, послуг і навіть робочої сили.

Також за часів СРСР дефіцитними були такі товари:

парфумерія та косметика;

якісний одяг і взуття, а також дитячі товари (сорочечки, пелюшки, підгузники);

екзотичні фрукти (банани, мандарини, апельсини);

кава та какао;

м'ясо і варена ковбаса;

презервативи та протизаплідні таблетки.

Пусті палиці в магазинах у СРСР. Фото: росЗМІ

Як виживали люди та де дістали товари

У такий важкий час люди всіма способами намагалися вижити. Вони постійно чимось обмінювались, знаходили потрібні речі чи продукти через знайомих або ж на "чорному ринку".

Черга за алкоголем. Фото: росЗМІ

Також деякі товари можна було придбати за талони. Наприклад, талони на обручки і весільну сукню видавалися молодятам після подачі заяви в РАЦС.

Що спричинило дефіцит в СРСР

Дефіцит у Радянському Союзі виник з декількох причин, зокрема:

загальна технологічна відсталість;

закритість радянської економіки;

неконвертованість грошової одиниці;

мілітаризація економіки;

директивне формування цін на окремі товари, за яких їхнє виробництво ставало невигідним;

непрогнозований вплив на попит окремих культурних явищ на "заході" тощо.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розвінчали міфи про "найсмачніші" продукти та одяг в СРСР, який нібито не зношувався.

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