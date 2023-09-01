В Киеве снова уничтожают историческое здание: что построят взамен

В Киеве снова уничтожают историческое здание. Фото: Дмитрий Перов

В столице очередной скандал с уничтожением исторического здания. На его месте застройщик хочет построить клубный дом.

Об этом сообщает киевский заместитель председателя Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

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По словам Перова, это здание 1830-х годов. Речь идет о деревянном строении по адресу улица Дмитриевская, 23 а, в Шевченковском районе столицы.

На этом месте застройщик хочет построить клубный дом.

Раньше здание использовалось как склад товара. И именно он горел 28 августа.

По словам активиста, такой поджог произошел не впервые. Первый случился еще осенью 2021 года. Тогда городской совет предлагал расторгнуть договор аренды с недобросовестным арендатором. Однако дальше проекта решения эта идея не зашла.

"Как следствие, сегодня исторический дом горит уже второй раз. На его месте планируют построить ЖК", — говорит Дмитрий Перов.

Что хотят построить на месте уничтоженного исторического здания. Фото: соцсети

Что известно о сносе исторических зданий в Киеве

В ночь на 10 августа в Киеве, на Подоле, на улице Ярославской, снесли уникальное 200-летнее здание. Оно было образцом жилой деревянной застройки ХІХ ст.

По словам некоторых местных депутатов, КГГА давала разрешение на это, однако киевский городской голова Виталий Кличко опровергает эту информацию.

В Киеве разгорелся скандал вокруг сноса 200-летнего исторического здания в Подольском районе столицы. В партии "Слуга народа" заявили, что Киев просто "забыл" внести эту усадьбу в памятник культурного наследия.