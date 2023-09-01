У Києві знову знищують історичну будівлю: що побудують натомість

У Києві знову знищують історичну будівлю. Фото: Дмитро Перов

У столиці черговий скандал із знищенням історичної будівлі. На її місці забудовник хоче звести клубний будинок.

Про це повідомляє київський заступник голови Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

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Нищення історичної будівлі в Києві

За словами парова, це будівля 1830 років. Йдеться про деревʼяну будову за адресою вулиця Дмитрівська, 23а у Шевченківському районі столиці.

На цьому місці забудовник хоче звести клубний будинок.

Раніше будівля використовувалася як склад товару. І саме вона горіла 28 серпня під час пожежі.

За словами активіста, такий підпал стався не вперше. Перший трапився ще восени 2021 р. Тоді міська рада пропонувала розірвати договір оренди із недобросовісним орендарем. Однак далі проекту рішення ця ідея не зайшла.

"Як наслідок — сьогодні історичний будинок палає вже вдруге. На його місці планую спорудити ЖК", — каже Дмитро Перов.

Що хочуть побудувати на місці знищеної історичної будівлі. Фото: соцмережі

Що відомо про знесення історичних будівель у Києві

У ніч проти 10 серпня в Києві, на Подолі, на вулиці Ярославській, знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

За словами деяких місцевих депутатів, КМДА таки давала дозвіл на це, однак київський міський голова Віталій Кличко спростовує цю інформацію.

У Києві розгорівся скандал навколо знесення 200-річної історичної будівлі в Подільському районі столиці. У партії "Слуга народу" заявили, що Київ просто "забув" внести цю садибу до памʼятки культурної спадщини.