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Верещук заявила, что в Украине начнут ремонтировать общежития для ВПО

29 мая 2023 10:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Верещук заявила, что в Украине начнут ремонтировать общежития для ВПО
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Фото: vechirniy.kyiv.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что ремонт общежитий для переселенцев является более эффективным вложением денег, чем строительство модульных городков. Она отметила, что их невозможно быстро строить в больших масштабах. А содержание городков дорогое.

Об этом сообщили Минреинтеграции.

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Ремонт общежитий

"Опыт эксплуатации модульных городков для ВПЛ показал, что их невозможно строить быстро и в больших масштабах. В 25 построенных модульных городках проживает всего примерно 5 тысяч переселенцев, что несоизмеримо с общим количеством ВПЛ, требующих временного жилья. Во-вторых, содержание модульных городков достаточно затратным для местных бюджетов", — сказала Ирина Верещук.

Также она добавила, что в Украине большое количество общежитий. Их можно отремонтировать или переоборудовать во временное жилье для переселенцев.

"Это простая математика. По моему убеждению, выгоднее вкладывать ресурсы в ремонт имеющихся общежитий. У нас достаточно объектов такого типа", — сказала вице-премьер Украины.

Напомним, что кабинет министров расширил список категорий внутренне перемещенных лиц, которым должно предоставляться временное жилье. Также изменен принцип формирования этого жилищного фонда.

Только 70 тысяч из 2,1 млн переселенцев трудоспособного возраста обратились в центры занятости. Работу через эти центры нашли около 20 тысяч человек.

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