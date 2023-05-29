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Верещук заявила, що в Україні почнуть ремонтувати гуртожитки для ВПО

29 травня 2023 10:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Верещук заявила, що в Україні почнуть ремонтувати гуртожитки для ВПО
Віцепрем'єр міністр України Ірина Верещук. Фото: vechirniy.kyiv.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Віцепрем'єр міністр України Ірина Верещук заявила, що ремонт гуртожитків для переселенців є ефективнішим вкладенням грошей, ніж будівництво модульних містечок. Вона зазначила, що їх неможливо швидко будувати у великих масштабах. А утримання містечок дороге.

Про це повідомили Мінреінтеграції.

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"Досвід експлуатації модульних містечок для ВПО показав, що їх неможливо будувати швидко й у великих масштабах. У 25 побудованих модульних містечках проживає всього приблизно 5 тисяч переселенців, що є неспівмірним із загальною кількістю ВПО, які потребують тимчасового житла. По-друге, утримання модульних містечок є досить затратним для місцевих бюджетів", — сказала Ірина Верещук.

Також вона додала, що в Україні є велика кількість гуртожитків. Їх можна відремонтувати чи переобладнати під тимчасове житло для переселенців. 

"Це проста математика. На моє переконання, вигідніше вкладати ресурси в ремонт наявних гуртожитків. У нас достатньо обʼєктів такого типу", – сказала віцепрем'єрка України.

Нагадаємо, що кабінет міністрів розширив список категорій внутрішньо переміщених осіб, яким має надаватися тимчасове житло. Також змінено принцип формування цього житлового фонду.

Лише 70 тисяч із 2,1 млн переселенців працездатного віку звернулися до центрів зайнятості. Роботу через ці центри знайшли близько 20 тисяч осіб.

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