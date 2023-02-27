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Военно-врачебная комиссия 2023: сколько времени дают призывникам на прохождение

27 февраля 2023 19:26
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Сколько времени у призывников на прохождение ВВК — разъяснение юристов
Юристы подробно объяснили особенности работы ВВК
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Общая мобилизация, которая продолжается в Украине, предусматривает обязательное прохождение военно-врачебной комиссии для принятия решения о пригодности призывника к военной службе.

Есть ли ограниченные сроки прохождения ВВК, объяснили украинским призывникам адвокаты "Юридической сотни".

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Сколько времени можно проходить ВВК

По словам юристов, законодательство не определяет сроки прохождения этих процедур, а также самой медкомиссии.

В повестке только указывается дата и время, когда человек должен прийти в ТЦК и СП.

"Ограничений по срокам прохождения военно-врачебной комиссии в законодательстве не определены", — подчеркнули специалисты.

Сколько времени можно проходить ВЛК

Кому и когда нужно проходить ВВК в военное время

Военно-врачебную комиссию проходит каждый военнообязанный после получения соответствующей повестки или военнослужащий после ранения.

Когда военнообязанные получают повестки, должны прийти в ТЦК и СП со всеми необходимыми документами. Если права на отсрочку у человека нет, его обязательно отправляют на ВВК.

Кому и когда нужно проходить ВЛК в военное время

Какие обследования должны пройти военнообязанные перед прохождением ВВК

Перед осмотром у профильных специалистов они должны пройти следующие обследования:

  • флюорографию;
  • общий анализ крови кроме стандартных лабораторных показателей крови определяют ее группу, а также резус-фактор, если они не указаны в военном билете;
  • анализ мочи;
  • электрокардиограмму;
  • внутриглазное давление (граждане старше 40 лет);
  • анализ крови на сахарный диабет (граждане старше 40 лет)

Перед обследованием ВВК на каждого призывника должен быть запрос в психоневрологический, противотуберкулезный, кожно-венерический и наркологический диспансеры.

На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью — данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВВК, есть сомнения в пригодности призывника для военной службы, его направляют для дополнительного обследования в лечебное учреждение.

Какие обследования должны пройти военнообязанные перед прохождением ВЛК

Прохождение ВВК

С данными анализами военнообязанный снова идет в ТЦК и СП. Во время прохождения медкомиссии каждый военнообязанный должен пройти осмотр специалистов:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

По медицинским показаниям человека могут обследовать врачи других специальностей.

После осмотра медиков заседает принимающая решение военно-врачебная комиссия.

Важно: в любом случае окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия, а выводы гражданских врачей только учитываются.

Напомним, мы писали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

А также мы подробно рассказывали, как можно обжаловать решение ВВК, если вы с ним не согласны.

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