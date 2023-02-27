Сколько времени у призывников на прохождение ВВК — разъяснение юристов

Военно-врачебная комиссия 2023: сколько времени дают призывникам на прохождение
Общая мобилизация, которая продолжается в Украине, предусматривает обязательное прохождение военно-врачебной комиссии для принятия решения о пригодности призывника к военной службе.
Есть ли ограниченные сроки прохождения ВВК, объяснили украинским призывникам адвокаты "Юридической сотни".
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Сколько времени можно проходить ВВК
По словам юристов, законодательство не определяет сроки прохождения этих процедур, а также самой медкомиссии.
В повестке только указывается дата и время, когда человек должен прийти в ТЦК и СП.
"Ограничений по срокам прохождения военно-врачебной комиссии в законодательстве не определены", — подчеркнули специалисты.
Кому и когда нужно проходить ВВК в военное время
Военно-врачебную комиссию проходит каждый военнообязанный после получения соответствующей повестки или военнослужащий после ранения.
Когда военнообязанные получают повестки, должны прийти в ТЦК и СП со всеми необходимыми документами. Если права на отсрочку у человека нет, его обязательно отправляют на ВВК.
Какие обследования должны пройти военнообязанные перед прохождением ВВК
Перед осмотром у профильных специалистов они должны пройти следующие обследования:
- флюорографию;
- общий анализ крови кроме стандартных лабораторных показателей крови определяют ее группу, а также резус-фактор, если они не указаны в военном билете;
- анализ мочи;
- электрокардиограмму;
- внутриглазное давление (граждане старше 40 лет);
- анализ крови на сахарный диабет (граждане старше 40 лет)
Перед обследованием ВВК на каждого призывника должен быть запрос в психоневрологический, противотуберкулезный, кожно-венерический и наркологический диспансеры.
На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью — данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.
Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВВК, есть сомнения в пригодности призывника для военной службы, его направляют для дополнительного обследования в лечебное учреждение.
Прохождение ВВК
С данными анализами военнообязанный снова идет в ТЦК и СП. Во время прохождения медкомиссии каждый военнообязанный должен пройти осмотр специалистов:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
По медицинским показаниям человека могут обследовать врачи других специальностей.
После осмотра медиков заседает принимающая решение военно-врачебная комиссия.
Важно: в любом случае окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия, а выводы гражданских врачей только учитываются.
Напомним, мы писали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.
А также мы подробно рассказывали, как можно обжаловать решение ВВК, если вы с ним не согласны.