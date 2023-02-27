Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження arrow

Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження

27 лютого 2023 19:26
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Скільки часу є у призовників на проходження ВЛК — роз'яснення юристів
Юристи детально пояснили особливості роботи ВЛК
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Загальна мобілізація, яка триває в Україні, передбачає обов'язкове проходження військово-лікарської комісії для прийняття рішення щодо придатності призовника до військової служби.

Чи є обмежені терміни проходження ВЛК, пояснили українським призовникам адвокати "Юридичної сотні". 

Читайте також:

Скільки часу можна проходити ВЛК

За словами юристів, законодавство не визначає термінів проходження цих процедур, а також самої медкомісії.

У повістці лише вказується дата й час, коли людина має прийти до ТЦК та СП.

"Обмежень по термінах проходження військово-лікарської комісії у законодавстві не визначено", — підкреслили фахівці. 

Скільки часу можна проходити ВЛК

Кому і коли треба проходити ВЛК у воєнний час

Військово-лікарську комісію проходить кожен військовозобов'язаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення.

Коли військовозобов'язані отримують повістки, то мають прийти у ТЦК і СП з усіма необхідними документами. Якщо права на відстрочку у людини немає, то її обов'язково відправляють на ВЛК.

Кому і коли треба проходити ВЛК у воєнний час

Які обстеження мають пройти військовозобов'язані перед проходженням ВЛК

Перед оглядом у профільних фахівців вони мають пройти такі обстеження:

  • флюорографію;
  • загальний аналіз крові, крім стандартних лабораторних показників крові, визначають її групу, а також резус-фактор, якщо вони не зазначені у військовому квитку;
  • аналіз сечі;
  • електрокардіограму;
  • внутрішньоочний тиск (громадяни старше 40 років);
  • аналіз крові на цукровий діабет (громадяни старше 40 років).

Перед обстеженням ВЛК на кожного призовника повинен бути зроблений запит у психоневрологічний, протитуберкульозний, шкірно-венеричний та наркологічний диспансери.

На людей, які перебувають на обліку у цих закладах — отримують витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю — дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Якщо на підставі медичних документів, особистого огляду фахівцями ВЛК, є сумніви щодо придатності призовника для військової служби,  його направляють для додаткового обстеження до лікувального закладу.

Які обстеження мають пройти військовозобов'язані перед проходженням ВЛК

Проходження ВЛК

Зі зданими аналізами військовозобов’язаний знову йде до ТЦК та СП. Під час проходження медкомісії кожного військовозобов’язаний має пройти огляд спеціалістів:

  • хірург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психіатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

За медичними показаннями людину також можуть обстежити лікарі інших спеціальностей. 

Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення.

Важливо: у будь-якому випадку остаточне рішення приймає військово-лікарська комісія, а висновки цивільних лікарів лише беруться до уваги.

Нагадаємо, ми писали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

А також, ми детально розповідали, як можна оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не згодні. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

19:55 Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм

19:41 Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"

19:40 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:38 Зірка серіалу "Друзі" прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

19:31 Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк

19:13 Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою

19:10 Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зустрінеться з українськими студентами: де та коли

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

Новина з відео

15:15 З усмішкою на обличчі: майбутній президент Чехії подивився виступ гурту ТНМК

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Актуальне по темі

None 27 Лютий 20:06

Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

None 27 Лютий 19:55

Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм

None 27 Лютий 19:28

Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"

None 27 Лютий 18:04

В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB