Скільки часу є у призовників на проходження ВЛК — роз'яснення юристів

Юристи детально пояснили особливості роботи ВЛК

Загальна мобілізація, яка триває в Україні, передбачає обов'язкове проходження військово-лікарської комісії для прийняття рішення щодо придатності призовника до військової служби.

Чи є обмежені терміни проходження ВЛК, пояснили українським призовникам адвокати "Юридичної сотні".

Скільки часу можна проходити ВЛК

За словами юристів, законодавство не визначає термінів проходження цих процедур, а також самої медкомісії.

У повістці лише вказується дата й час, коли людина має прийти до ТЦК та СП.

"Обмежень по термінах проходження військово-лікарської комісії у законодавстві не визначено", — підкреслили фахівці.

Кому і коли треба проходити ВЛК у воєнний час

Військово-лікарську комісію проходить кожен військовозобов'язаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення.

Коли військовозобов'язані отримують повістки, то мають прийти у ТЦК і СП з усіма необхідними документами. Якщо права на відстрочку у людини немає, то її обов'язково відправляють на ВЛК.

Які обстеження мають пройти військовозобов'язані перед проходженням ВЛК

Перед оглядом у профільних фахівців вони мають пройти такі обстеження:

флюорографію;

загальний аналіз крові, крім стандартних лабораторних показників крові, визначають її групу, а також резус-фактор, якщо вони не зазначені у військовому квитку;

аналіз сечі;

електрокардіограму;

внутрішньоочний тиск (громадяни старше 40 років);

аналіз крові на цукровий діабет (громадяни старше 40 років).

Перед обстеженням ВЛК на кожного призовника повинен бути зроблений запит у психоневрологічний, протитуберкульозний, шкірно-венеричний та наркологічний диспансери.

На людей, які перебувають на обліку у цих закладах — отримують витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю — дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Якщо на підставі медичних документів, особистого огляду фахівцями ВЛК, є сумніви щодо придатності призовника для військової служби, його направляють для додаткового обстеження до лікувального закладу.

Проходження ВЛК

Зі зданими аналізами військовозобов’язаний знову йде до ТЦК та СП. Під час проходження медкомісії кожного військовозобов’язаний має пройти огляд спеціалістів:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За медичними показаннями людину також можуть обстежити лікарі інших спеціальностей.

Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення.

Важливо: у будь-якому випадку остаточне рішення приймає військово-лікарська комісія, а висновки цивільних лікарів лише беруться до уваги.

Нагадаємо, ми писали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

А також, ми детально розповідали, як можна оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не згодні.