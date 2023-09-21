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Все про 21 сентября: праздники в Украине, мире и церкви, именины, известные именинники

21 сентября 2023 06:21
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 21 сентября – праздники в Украине и мире, выдающиеся именинники
Женщина, которая молится возле иконы в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 21 сентября, в Украине и мире отмечают несколько праздников, в частности, День мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, Всемирный день благодарения, День нулевых выбросов и День мини-гольфа.

Новини.LIVE рассказывает о церковном празднике, о праздниках в Украине и мире, о Дне ангела и выдающихся именинниках 21 сентября.

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Церковный праздник

21 сентября по церковному календарю считается днем памяти апостола от семидесяти Кодрата. Считается, что мужчина вдохновил многих язычников уверовать в Иисуса Христа, что вызвало немалую ненависть у идолопоклонников.

Апостол Кодрат Афинский
Изображение апостола Кодрата Афинского. Фото иллюстративное: Pinterest

Однажды много разгневанных язычников побило камнями Кодрата, но он остался жив. Поэтому язычники его схватили и отправили за решетку, где его не стало из-за голода.

Праздники в Украине и мире

21 сентября в Украине празднуют День мира, а в мире — Международный день мира, цель которых — ослабление военного напряжения и пропаганда мирных инициатив. Еще в этот день отмечают Международный день распространения информации о страшной болезни Альцгеймера, когда человек теряет память, у него нарушается речь и т.д.

Также 21 сентября отмечается Всемирный день благодарения и День нулевых выбросов, нацеленный на привлечение внимания к проблемам загрязнения атмосферы. Кроме того, 21 сентября — это еще и День мини-гольфа.

Именины 21 сентября

День Ангела в этот день отмечают:

  • Георгий
  • Иван

К тому же талисманом именинника 21 сентября считается такой зеленый камень, как хризопраз. Предки считали, что этим камнем можно вылечить глаза и улучшить зрение человека.

Хризопраз
Хризопраз, являющийся талисманом именинника 21 сентября. Фото: Pinterest

Известные именинники Украины

21 сентября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • пианист и композитор Томас де Хартман (1885 год);
  • биатлонист и отец Олимпийской чемпионки Юлии Джимы Валентин Джима (1965 год).

Напомним, мы писали о том, на какую дату в Украине перенесли праздник Третьей Пречистой.

Раньше мы рассказывали о том, как появился День Веры, Надежды, Любви и матери Софии.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свои именины в сентябре 2023 года.

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