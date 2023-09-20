Яке сьогодні свято 20 вересня – всі свята в Україні, світі, церкві, іменини

Жінка, яка молиться біля свічок у церкві. Фото: Freepik

20 вересня у світі та в Україні, зокрема, відзначається одразу декілька свят: День HR-менеджера, Всесвітній день рису та паельї і Міжнародний день студентського спорту. Віряни вшановують пам’ять мучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста.

Новини.LIVE детально розповідає про свято у церковному календарі, про всі свята в Україні та світі, про День ангела та день народження видатних українців 20 вересня.

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Яке церковне свято

20 вересня віряни вшановують пам’ять святих великомучеників Євстафія Плакіди, його дружини Феопістії та дітей Агапія і Феопіста. Одного разу Євстафій пішов на полювання і побачив між рогами оленя образ Ісуса Христа, якого розіп’яли на хресті.

Після цього він охрестився разом зі своєю дружиною Феопістією та дітьми Агапієм та Феопістом. Спочатку у Євстафія не стало усіх його слуг, потім домашньої худоби, а сам він покинув дітей і дружину. Але скоро він повернувся до своєї сім’ї та став воєначальником у війську імператора Траяна.

Великомученики Євстафій, його дружина Феопістія та діти Агапій і Феопіст. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли імператора не стало, його місце посів язичник Адріан, який одразу ж наказав організувати язичницьке свято. Євстафій не захотів приносити пожертви ідолам, тому був страчений імператором.

Свята в Україні та світі

20 вересня український народ відзначає День HR-менеджера, який займається організацією роботи співробітників. Також у цей день святкується Всесвітній день рису та Міжнародний день студентського спорту.

Крім того, у цей день люди у світі відзначають найпопулярніше в Іспанії свято — Всесвітній день паельї, тобто, національної страви.

Паелья, яка є національною стравою Іспанії. Фото: скриншот з YouTube

Іменини

Свої іменини 20 вересня святкують такі люди, як:

Василій

Олександр

Андрій

Євген

Віталій

Талісманом іменинника цього дня вважається карнеол, тобто, один з видів сердоліку. У давнину його особливо цінували древні греки, монголи і китайці. Предки вважали цей камінь захисним символом, який здатний вберегти від злої магії.

Карнеол, який є талісманом іменинника 20 вересня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники

Свій день народження 20 вересня відзначають такі люди, як:

Блаженна, монахиня Йосафата Гордашевська (1869 рік)

Чотириразова призерка Олімпійських ігор, веслувальниця на байдарках Інна Осипенко-Радомська (1982 рік)

Лижниця, біатлоністка і призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман (1983 рік)

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