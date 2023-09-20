Какой сегодня праздник 20 сентября – все праздники в Украине, мире, церкви, именины

Женщина, которая молится возле свечей в церкви. Фото: Freepik

20 сентября в мире и Украине, в частности, отмечается сразу несколько праздников: День HR-менеджера, Всемирный день риса и паэльи и Международный день студенческого спорта. Верующие чтят память мучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.

Новини.LIVE подробно рассказывает о празднике в церковном календаре, обо всех праздниках в Украине и мире, о Дне ангела и дне рождения выдающихся украинцев 20 сентября.

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20 сентября верующие чтят память святых великомучеников Евстафия Плакиды, его супруги Феопистии и детей Агапия и Феописта. Однажды Евстафий пошел на охоту и увидел между рогами оленя образ Иисуса Христа, которого распяли на кресте.

После этого он окрестился вместе со своей женой Феописией и детьми Агапием и Феопистом. Сначала у Евстафия не стало всех его слуг, потом домашнего скота, а сам он бросил детей и жену. Но скоро он вернулся в свою семью и стал военачальником в войске императора Траяна.

Великомученики Евстафий, его супруга Феопистия и дети Агапий и Феопис. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда императора не стало, его место занял язычник Адриан, который приказал организовать языческий праздник. Евстафий не захотел приносить пожертвования идолам, потому был казнен императором.

Праздники в Украине и мире

20 сентября украинский народ отмечает День HR-менеджера, который занимается организацией работы сотрудников. Также в этот день отмечается Всемирный день риса и Международный день студенческого спорта.

Кроме того, в этот день люди в мире отмечают самый популярный в Испании праздник — Всемирный день паэльи, то есть, национального блюда.

Паэлья, которая является национальным блюдом Испании. Фото: скриншот с YouTube

Именины

Свои именины 20 сентября празднуют такие люди, как:

Василий

Александр

Андрей

Евгений

Виталий

Талисманом именинника в этот день считается карнеол, то есть, один из видов сердолика. В древности его особенно ценили древние греки, монголы и китайцы. Предки считали этот камень защитным символом, способным уберечь от злой магии.

Карнеол, являющийся талисманом именинника 20 сентября. Фото: Pinterest

Известные именинники

Свой день рождения 20 сентября отмечают такие люди, как:

Блаженная, монахиня Иосафата Гордашевская (1869 год)

Четырехкратный призер Олимпийских игр, гребательница на байдарках Инна Осипенко-Радомская (1982 год)

Лыжница, биатлонистка и призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман (1983 год)

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