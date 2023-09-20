Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Все о праздниках 20 сентября в Украине и мире: День ангела и выдающиеся именинники arrow

Все о праздниках 20 сентября в Украине и мире: День ангела и выдающиеся именинники

20 сентября 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 20 сентября – все праздники в Украине, мире, церкви, именины
Женщина, которая молится возле свечей в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 сентября в мире и Украине, в частности, отмечается сразу несколько праздников: День HR-менеджера, Всемирный день риса и паэльи и Международный день студенческого спорта. Верующие чтят память мучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.

Новини.LIVE подробно рассказывает о празднике в церковном календаре, обо всех праздниках в Украине и мире, о Дне ангела и дне рождения выдающихся украинцев 20 сентября.

Читайте также:

Какой церковный праздник

20 сентября верующие чтят память святых великомучеников Евстафия Плакиды, его супруги Феопистии и детей Агапия и Феописта. Однажды Евстафий пошел на охоту и увидел между рогами оленя образ Иисуса Христа, которого распяли на кресте.

После этого он окрестился вместе со своей женой Феописией и детьми Агапием и Феопистом. Сначала у Евстафия не стало всех его слуг, потом домашнего скота, а сам он бросил детей и жену. Но скоро он вернулся в свою семью и стал военачальником в войске императора Траяна.

Великомученики Евстафий, его жена Феопистия и дети Агапий и Феопист
Великомученики Евстафий, его супруга Феопистия и дети Агапий и Феопис. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда императора не стало, его место занял язычник Адриан, который приказал организовать языческий праздник. Евстафий не захотел приносить пожертвования идолам, потому был казнен императором.

Праздники в Украине и мире

20 сентября украинский народ отмечает День HR-менеджера, который занимается организацией работы сотрудников. Также в этот день отмечается Всемирный день риса и Международный день студенческого спорта.

Кроме того, в этот день люди в мире отмечают самый популярный в Испании праздник — Всемирный день паэльи, то есть, национального блюда.

Испанская паэлья
Паэлья, которая является национальным блюдом Испании. Фото: скриншот с YouTube

Именины

Свои именины 20 сентября празднуют такие люди, как:

  • Василий
  • Александр
  • Андрей
  • Евгений
  • Виталий

Талисманом именинника в этот день считается карнеол, то есть, один из видов сердолика. В древности его особенно ценили древние греки, монголы и китайцы. Предки считали этот камень защитным символом, способным уберечь от злой магии.

Корнеол
Карнеол, являющийся талисманом именинника 20 сентября. Фото: Pinterest

Известные именинники

Свой день рождения 20 сентября отмечают такие люди, как:

  • Блаженная, монахиня Иосафата Гордашевская (1869 год)
  • Четырехкратный призер Олимпийских игр, гребательница на байдарках Инна Осипенко-Радомская (1982 год)
  • Лыжница, биатлонистка и призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман (1983 год)

Напомним, мы писали о том, когда Третья Пречистая и какие существуют традиции этого праздника.

Ранее мы рассказывали о том, на какую дату перенесли День Веры, Надежды, Любви и матери Софии.

Также мы сообщали о том, что означает Рош ха-Шана и какие есть традиции этого праздника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз