Яке сьогодні свято 21 вересня – свята в Україні та світі, видатні іменинники

Все про 21 вересня: свята в Україні, світі та церкві, іменини, відомі іменинники
Сьогодні, 21 вересня, в Україні та світі відзначають декілька свят, зокрема, День миру, Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера, Всесвітній день подяки, День нульових викидів і День мінігольфу.
Новини.LIVE розповідає про церковне свято, про свята в Україні та світі, про День ангела та видатних іменинників 21 вересня.
Церковне свято
21 вересня за церковним календарем вважається днем пам’яті апостола від сімдесяти Кодрата. Вважається, що чоловік надихнув багато язичників увірувати в Ісуса Христа, а це викликало чималу ненависть у ідолопоклонників.
Одного разу багато розгніваних язичників побила камінням Кодрата, але він залишився живим. Тому язичники його схопили і відправили за ґрати, де його не стало через голод.
Свята в Україні та світі
21 вересня в Україні святкують День миру, а у світі — Міжнародний день миру, мета яких — є послаблення військової напруги і пропагування мирних ініціатив. Ще у цей день відзначають Міжнародний день розповсюдження інформації про страшну хворобу Альцгеймера, коли людина втрачає пам’ять, в неї порушується мовлення тощо.
Також 21 вересня святкується Всесвітній день подяки і День нульових викидів, який націлений на привернення уваги до проблем забруднення атмосфери. Крім того, 21 вересня — це ще й День мінігольфу.
Іменини 21 вересня
День ангела у цей день відзначають:
- Георгій
- Іван
До того ж талісманом іменинника 21 вересня вважається такий зелений камінь, як хризопраз. Предки вважали, що цим каменем можна вилікувати очі та покращити зір людини.
Відомі іменинники України
21 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як:
- піаніст і композитор Томас де Гартман (1885 рік);
- біатлоніст і батько Олімпійської чемпіонки Юлії Джими Валентин Джима (1965 рік).
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