Яке сьогодні свято 21 вересня – свята в Україні та світі, видатні іменинники

Жінка, що молиться біля ікони в церкві. Фото: Freepik

Сьогодні, 21 вересня, в Україні та світі відзначають декілька свят, зокрема, День миру, Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера, Всесвітній день подяки, День нульових викидів і День мінігольфу.

Новини.LIVE розповідає про церковне свято, про свята в Україні та світі, про День ангела та видатних іменинників 21 вересня.

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Церковне свято

21 вересня за церковним календарем вважається днем пам’яті апостола від сімдесяти Кодрата. Вважається, що чоловік надихнув багато язичників увірувати в Ісуса Христа, а це викликало чималу ненависть у ідолопоклонників.

Зображення апостола Кодрата Афінського. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу багато розгніваних язичників побила камінням Кодрата, але він залишився живим. Тому язичники його схопили і відправили за ґрати, де його не стало через голод.

Свята в Україні та світі

21 вересня в Україні святкують День миру, а у світі — Міжнародний день миру, мета яких — є послаблення військової напруги і пропагування мирних ініціатив. Ще у цей день відзначають Міжнародний день розповсюдження інформації про страшну хворобу Альцгеймера, коли людина втрачає пам’ять, в неї порушується мовлення тощо.

Також 21 вересня святкується Всесвітній день подяки і День нульових викидів, який націлений на привернення уваги до проблем забруднення атмосфери. Крім того, 21 вересня — це ще й День мінігольфу.

Іменини 21 вересня

День ангела у цей день відзначають:

Георгій

Іван

До того ж талісманом іменинника 21 вересня вважається такий зелений камінь, як хризопраз. Предки вважали, що цим каменем можна вилікувати очі та покращити зір людини.

Хризопраз, який є талісманом іменинника 21 вересня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники України

21 вересня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

піаніст і композитор Томас де Гартман (1885 рік);

біатлоніст і батько Олімпійської чемпіонки Юлії Джими Валентин Джима (1965 рік).

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