Тест-малюнок: яке місце в парку буде для вас найбезпечнішим

Лавка, дерево, ліхтар або невідомість: дізнайтеся про свій характер по малюнку. Фото: freepik

Простий тест, який покаже ваш характер, ставлення до життя та оточуючих. Потрібно визначитися, як ви будете діяти в темному незнайомому парку.

Ви не знаєте, як покинути цей парк. У вас відсутній зв'язок. Навколо темно, жодної душі та високі дерева. Раптом ви помічаєте з одного боку тьмяний ліхтар, з іншого – лавку. Щоб ви зробили в цій ситуації, щоб почуватися безпечніше?

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Сісти на лавку та думати, що вас хтось шукає та скоро знайде. Шукати найбільш освітлене місце під ліхтарем та залишитеся там до світанку. Переночувати, залізши на дерево. Досліджувати парк та шукати вихід з нього.

Результати тесту

1. Лавка

Ви знаєте, як зберігати спокій у важких ситуаціях.

Впевнені, що все буде добре й не варто втрачати самовладання.

Ви можете знайти щось хороше в будь-якій ситуації.

Не боїтеся перебувати на самоті.

Довіряєте долі та готові йти назустріч тому, що підготувало для вас життя.

2. Ліхтар

Ви розумна, але трохи боягузлива людина.

Не повністю впевнені у своїх здібностях, коли потрібно ухвалити рішення.

Ви просуваєтесь вперед, коли обставини вимагають від вас рішучих дій

Ви найкраще працюєте під тиском.

Відчуття комфорту тягне вас у болото рутини.

Ви не виявляєте ініціативу, якщо це не є необхідним.

3. Дерево

Ви раціональна людина.

Ситуації, які виходять з-під контролю викликають у вас занепокоєння.

Ви не любите інновацій та консервативні у своїх ідеях.

4. Активний пошук

Ви впевнений у собі авантюрист.

Іноді це робить вас трохи безрозсудними.

Такий характер допомагає отримати те, що ви хочете.

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