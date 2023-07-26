Тест-малюнок: яке місце в парку буде для вас найбезпечнішим

Тестуємо характер: яке місце в парку буде для вас найбезпечнішим
26 липня 2023 07:25
Лавка, дерево, ліхтар або невідомість: дізнайтеся про свій характер по малюнку. Фото: freepik
Простий тест, який покаже ваш характер, ставлення до життя та оточуючих. Потрібно визначитися, як ви будете діяти в темному незнайомому парку.
Ви не знаєте, як покинути цей парк. У вас відсутній зв'язок. Навколо темно, жодної душі та високі дерева. Раптом ви помічаєте з одного боку тьмяний ліхтар, з іншого – лавку. Щоб ви зробили в цій ситуації, щоб почуватися безпечніше?
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- Сісти на лавку та думати, що вас хтось шукає та скоро знайде.
- Шукати найбільш освітлене місце під ліхтарем та залишитеся там до світанку.
- Переночувати, залізши на дерево.
- Досліджувати парк та шукати вихід з нього.
Результати тесту
1. Лавка
- Ви знаєте, як зберігати спокій у важких ситуаціях.
- Впевнені, що все буде добре й не варто втрачати самовладання.
- Ви можете знайти щось хороше в будь-якій ситуації.
- Не боїтеся перебувати на самоті.
- Довіряєте долі та готові йти назустріч тому, що підготувало для вас життя.
2. Ліхтар
- Ви розумна, але трохи боягузлива людина.
- Не повністю впевнені у своїх здібностях, коли потрібно ухвалити рішення.
- Ви просуваєтесь вперед, коли обставини вимагають від вас рішучих дій
- Ви найкраще працюєте під тиском.
- Відчуття комфорту тягне вас у болото рутини.
- Ви не виявляєте ініціативу, якщо це не є необхідним.
3. Дерево
- Ви раціональна людина.
- Ситуації, які виходять з-під контролю викликають у вас занепокоєння.
- Ви не любите інновацій та консервативні у своїх ідеях.
4. Активний пошук
- Ви впевнений у собі авантюрист.
- Іноді це робить вас трохи безрозсудними.
- Такий характер допомагає отримати те, що ви хочете.
Раніше ми писали, як дізнатися характер людини по тому, яку частину тіла вона миє у душі насамперед.
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