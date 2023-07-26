Тест-рисунок: какое место в парке будет для вас самым безопасным

Скамейка, дерево, фонарь или неизвестность: узнайте свой характер по рисунку. Фото: freepik

Простой тест, который покажет ваш характер, отношение к жизни и окружающим. Надо определиться, как вы будете действовать в темном незнакомом парке.

Вы не знаете, как покинуть этот парк. У вас нет связи. Вокруг темно, ни души и высокие деревья. Вдруг вы замечаете с одной стороны тусклый фонарь, с другой – скамейку. Чтобы вы сделали в этой ситуации, чтобы чувствовать себя безопаснее?

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Сесть на скамью и думать, что вас кто-то ищет и скоро найдет. Искать наиболее освещенное место под фонарем и останетесь там до рассвета. Переночевать, забравшись на дерево. Исследовать парк и искать выход из него.

Результаты теста

1. Скамейка

Вы знаете, как сохранять спокойствие в трудных ситуациях.

Уверены, что все будет хорошо и не стоит терять самообладание.

Вы можете найти что-нибудь хорошее в любой ситуации.

Не боитесь находиться в одиночестве.

Доверяете судьбам и готовы идти навстречу тому, что подготовило для вас жизнь.

2. Фонарь

Вы умный, но немного трусливый человек.

Не полностью уверены в своих способностях, когда нужно принять решение.

Вы продвигаетесь вперед, когда обстоятельства требуют от вас решительных действий

Вы лучше работаете под давлением.

Чувство комфорта тянет вас в болото рутины.

Вы не проявляете инициативу, если это не необходимо.

3. Дерево

Вы рациональный человек.

Ситуации, выходящие из-под контроля, вызывают у вас беспокойство.

Вы не любите инноваций и консервативны в своих идеях.

4. Активный поиск

Вы уверены в себе авантюрист.

Иногда это делает вас немного безрассудными.

Такой характер помогает получить то, что вы хотите.

Раньше мы писали, как узнать характер человека по тому, какую часть тела он моет в душе прежде всего.

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