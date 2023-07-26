Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Тестирует характер: какое место в парке будет для вас самым безопасным arrow

Тестирует характер: какое место в парке будет для вас самым безопасным

26 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест-рисунок: какое место в парке будет для вас самым безопасным
Скамейка, дерево, фонарь или неизвестность: узнайте свой характер по рисунку. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Простой тест, который покажет ваш характер, отношение к жизни и окружающим. Надо определиться, как вы будете действовать в темном незнакомом парке.

Вы не знаете, как покинуть этот парк. У вас нет связи. Вокруг темно, ни души и высокие деревья. Вдруг вы замечаете с одной стороны тусклый фонарь, с другой – скамейку. Чтобы вы сделали в этой ситуации, чтобы чувствовать себя безопаснее?

Читайте также:
  1. Сесть на скамью и думать, что вас кто-то ищет и скоро найдет.
  2. Искать наиболее освещенное место под фонарем и останетесь там до рассвета.
  3. Переночевать, забравшись на дерево.
  4. Исследовать парк и искать выход из него.

Результаты теста

1. Скамейка

  • Вы знаете, как сохранять спокойствие в трудных ситуациях.
  • Уверены, что все будет хорошо и не стоит терять самообладание.
  • Вы можете найти что-нибудь хорошее в любой ситуации.
  • Не боитесь находиться в одиночестве.
  • Доверяете судьбам и готовы идти навстречу тому, что подготовило для вас жизнь.

2. Фонарь

  • Вы умный, но немного трусливый человек.
  • Не полностью уверены в своих способностях, когда нужно принять решение.
  • Вы продвигаетесь вперед, когда обстоятельства требуют от вас решительных действий
  • Вы лучше работаете под давлением.
  • Чувство комфорта тянет вас в болото рутины.
  • Вы не проявляете инициативу, если это не необходимо.

3. Дерево

  • Вы рациональный человек.
  • Ситуации, выходящие из-под контроля, вызывают у вас беспокойство.
  • Вы не любите инноваций и консервативны в своих идеях.

4. Активный поиск

  • Вы уверены в себе авантюрист.
  • Иногда это делает вас немного безрассудными.
  • Такой характер помогает получить то, что вы хотите.

Раньше мы писали, как узнать характер человека по тому, какую часть тела он моет в душе прежде всего.
Также мы предлагали пройти не под хмельком интересный канадский тест на трезвость.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз