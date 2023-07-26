Тест-рисунок: какое место в парке будет для вас самым безопасным

Тестирует характер: какое место в парке будет для вас самым безопасным
26 июля 2023 07:25
Скамейка, дерево, фонарь или неизвестность: узнайте свой характер по рисунку. Фото: freepik
Простой тест, который покажет ваш характер, отношение к жизни и окружающим. Надо определиться, как вы будете действовать в темном незнакомом парке.
Вы не знаете, как покинуть этот парк. У вас нет связи. Вокруг темно, ни души и высокие деревья. Вдруг вы замечаете с одной стороны тусклый фонарь, с другой – скамейку. Чтобы вы сделали в этой ситуации, чтобы чувствовать себя безопаснее?
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- Сесть на скамью и думать, что вас кто-то ищет и скоро найдет.
- Искать наиболее освещенное место под фонарем и останетесь там до рассвета.
- Переночевать, забравшись на дерево.
- Исследовать парк и искать выход из него.
Результаты теста
1. Скамейка
- Вы знаете, как сохранять спокойствие в трудных ситуациях.
- Уверены, что все будет хорошо и не стоит терять самообладание.
- Вы можете найти что-нибудь хорошее в любой ситуации.
- Не боитесь находиться в одиночестве.
- Доверяете судьбам и готовы идти навстречу тому, что подготовило для вас жизнь.
2. Фонарь
- Вы умный, но немного трусливый человек.
- Не полностью уверены в своих способностях, когда нужно принять решение.
- Вы продвигаетесь вперед, когда обстоятельства требуют от вас решительных действий
- Вы лучше работаете под давлением.
- Чувство комфорта тянет вас в болото рутины.
- Вы не проявляете инициативу, если это не необходимо.
3. Дерево
- Вы рациональный человек.
- Ситуации, выходящие из-под контроля, вызывают у вас беспокойство.
- Вы не любите инноваций и консервативны в своих идеях.
4. Активный поиск
- Вы уверены в себе авантюрист.
- Иногда это делает вас немного безрассудными.
- Такой характер помогает получить то, что вы хотите.
Раньше мы писали, как узнать характер человека по тому, какую часть тела он моет в душе прежде всего.
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