Яке сьогодні свято 25 липня – день для України та світу, іменини

Зубний технік, який виготовляє та ремонтує протези. Фото: Freepik

25 липня — це день, коли в Україні та світі відзначають День зубного техніка, Всесвітній день запобігання утопленню, День вина і сиру, а також Міжнародний день червоних туфель. Ми розповідаємо про цей день в церковному календарі, про іменини та про головні свята цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про 25 липня в Україні та світі.

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Церковне свято

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять мучеників Прокла та Іларія, які сильно постраждали через християнську віру. Правитель Максим змушував Прокла поклонятися язичницьким богам, але він витримав всі знущання, а тоді його змусили бігти за колісницею.

Втім, Бог зупинив її, а сановник, який там знаходився, перетворився на камінь. Через це Максим дуже розгнівався та наказав відвезти його за місто, прив’язати до стовпа та розстріляти з лука.

Зображення святих мучеників Прокла та Іларія. Фото ілюстративне: УНІАН

Дорогою вони зустріли племінника Прокла, мученика Іларія, який теж вірив у християнство. Через це його також кинули до в’язниці, його дядьку стратили, а самого його потім довго волокли містом та вкінці обезголовили.

25 липня в Україні та світі

Цього дня в Україні та світі відзначають День зубного техника, який з’явився ще у 2000 році. Також 25 липня відзначається Всесвітній день запобігання утопленню, мета якого полягає у покращенні знань щодо наслідків утоплення.

Ще у цю дату відзначається День вина і сиру, який користується великою популярністю в США.

Сир різних видів та червоне вино. Фото: Freepik

Крім того, 25 липня — Міжнародний день червоних туфель, але, що найцікавіше, цей день присвячений не взуттю, а небезпеці кліщів, та створений був на честь австралійки Теди Мінт, яка захворіла на хворобу Лайма та померла після укусу кліща.

Іменини 25 липня

25 липня свої іменини святкує Іван, Андрій, Михаїл, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія та Вероніка. Талісман людини, яка з’явилася на світ 25 липня, — це сапфір, який в давні часи використовували проти хвороб очей.

Сапфір, який є талісманом людини, народженої 25 липня. Фото: Pinterest

Відомі люди, народжені 25 липня

25 липня 1866 року народився український письменник Модест Левицький, а в цей же день, але 1921 року, канадський поет Іван Долинський. У 1984 році в цю ж дату народилася українська поетеса Тетяна Коноваленко.

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