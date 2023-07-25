Какой сегодня праздник 25 июля – день для Украины и мира, именины

Зубной техник, который изготовляет и ремонтирует протезы. Фото: Freepik

25 июля — это день, когда в Украине и мире отмечают День зубного техника, Всемирный день предотвращения утопления, День вина и сыра, а также Международный день красных туфель. Мы рассказываем об этом дне в церковном календаре, об именинах и главных праздниках этого дня.

Новини.LIVE рассказывает подробно о 25 июля в Украине и мире.

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Церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память мучеников Прокла и Иллария, сильно пострадавших из-за христианской веры. Правитель Максим заставлял Прокла поклоняться языческим богам, но он выдержал все издевательства, а потом его заставили бежать за колесницей.

Впрочем, Бог остановил ее, а находившийся там сановник превратился в камень. Поэтому Максим очень рассердился и приказал отвезти его за город, привязать к столбу и расстрелять из лука.

Изображение святых мучеников Прокла и Иллария. Фото иллюстративное: УНИАН

По пути они встретили племянника Прокла, мученика Иллария, тоже верившего в христианство. Поэтому его также бросили в тюрьму, его дядю казнили, а самого его потом долго волокли по городу и в конце обезглавили.

25 июля в Украине и мире

В этот день в Украине и в мире отмечают День зубного техника, который появился еще в 2000 году. Также 25 июля отмечается Всемирный день предотвращения утопления, цель которого состоит в улучшении знаний о последствиях утопления.

Еще в эту дату отмечается День вина и сыра, пользующийся большой популярностью в США.

Сыр разных видов и красное вино. Фото: Freepik

Кроме того, 25 июля — Международный день красных туфель, но, что самое интересное, этот день посвящен не обуви, а опасности клещей, и был создан в честь австралийки Теды Минт, которая заболела болезнью Лайма и умерла после укуса клеща.

Именины 25 июля

25 июля свои именины празднуют Иван, Андрей, Михаил, Антон, Арсений, Гаврило, Федор, Мария и Вероника. Талисман человека, появившегося на свет 25 июля, — это сапфир, который в давние времена использовали против глазных болезней.

Сапфир, являющийся талисманом человека, рожденного 25 июля. Фото: Pinterest

Известные люди, рожденные 25 июля

25 июля 1866 года родился украинский писатель Модест Левицкий, а в этот же день, но 1921 года, канадский поэт Иван Долинский. В 1984 году в эту дату родилась украинская поэтесса Татьяна Коноваленко.

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