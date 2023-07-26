Яке сьогодні свято 26 липня – історія, свята в Україні та світі, іменини

Людина, яка летить на величезній висоті на парашуті. Фото: Freepik

26 липня — це день, коли в Україні та світі відзначається День холістичної терапії та тофу, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше, День дядька та тітки тощо. Ми розповідаємо все про церковні та звичайні свята, про іменини в цей день та про народження відомих людей 26 липня.

Новини.LIVE розповідає детально про 26 липня в Україні, світі та у церкві.

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26 липня для вірян

26 липня віряни в церкві вшановують пам’ять архангела Гавриїла, який перший повідомив Діві Марії про те, що в неї незабаром народиться Син Божий. 26 липня — це Собор архангела Гавриїла, який пов’язаний з освяченням Константинопольського храму на його честь.

Зображення святого архангела Гавриїла. Фото ілюстративне: Pinterest

Архангела називають "провісником Бога", оскільки він не тільки розповів про появу Ісуса Христа, а й приніс звістку жінкам про Воскресіння Сина Божого. Також він з’явився перед розп’яттям для того, щоб повідомити про наміри Ірода вбити немовлят.

26 липня в Україні та світі

У цей день в Україні та світі відзначають День холістичної терапії, яка розглядає організм людини як синергію душі, тіла та розуму. Також у цей день відзначається Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше, який присвячений знанням про аутосомно-рецесивне захворювання.

Ще 26 липня відзначається Всесвітній день тофу, тобто продукту із соєвих бобів, який заміняє молочні продукти та м’ясо.

Тофу, який є рослинним замінником м'яса та молочних продуктів. Фото: Freepik

Крім того, 26 липня — це Міжнародний день збереження мангрових систем, який створили в ЮНЕСКО для покращення знань про вплив мангрових систем на екологію.

Також у цей день люди святкують День есперанто, тобто, штучно створеної міжнародної мови. Цей день був створений, аби зупиняти ворожнечу між націями. Ще 26 липня відзначається День парашутиста, а також День дядька та тітки.

Іменини 26 липня

У цей день свої іменини відзначає Антоній, Гавриїл, Юліан та Стефан, а талісманом людини, яка з’явилася на світ 26 липня, є обсидіан. Це потужний поглинач енергії та камінь, який захищає людину від невдач.

Обсидіан, який є потужним поглиначем енергії. Фото: Pinterest

День народження відомих людей

У цей день 1931 року на світ з’явився український літературознавець та академік НАНУ Іван Дзюба, а у 1943 році цього ж дня народився український журналіст Володимир Андрущенко. 26 липня, але вже 1958 року народилася українська письменниця Галина Пагутяк.

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