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26 июля в Украине, мире и церкви: кто отмечает именины и дни рождения

26 июля 2023 05:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 26 июля – история, праздники в Украине и мире, именины
Человек, летящий на огромной высоте на парашюте. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

26 июля — это день, когда в Украине и мире отмечается День холистической терапии и тофу, Международный день осведомленности о болезни Гоше, День дяди и тети и т.д. Мы рассказываем все о церковных и обычных праздниках, об именинах в этот день и о рождении известных людей 26 июля.

Новини.LIVE рассказывает подробно о 26 июля в Украине, мире и церкви.

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26 июля для верующих

26 июля верующие в церкви чтят память архангела Гавриила, который первым сообщил Деве Марии о том, что у нее в скором времени родится Сын Божий. 26 июля — это Собор архангела Гавриила, который связан с освящением Константинопольского храма в его честь.

Святой архангел Гавриил
Изображение святого архангела Гавриила. Фото иллюстративное: Pinterest

Архангела называют "провозвестником Бога", поскольку он не только рассказал о появлении Иисуса Христа, но и принес известие женщинам о Воскресении Сына Божия. Также он предстал перед распятием для того, чтобы сообщить о намерениях Ирода убить младенцев.

26 июля в Украине и мире

В этот день в Украине и мире отмечают День холистической терапии, которая рассматривает организм человека как синергию души, тела и ума. Также в этот день отмечается Международный день осведомленности о болезни Гоше, посвященный знаниям об аутосомно-рецессивном заболевании.

Еще 26 июля отмечается Всемирный день тофу, то есть, продукта из соевых бобов, заменяющий молочные продукты и мясо.

Тофу
Тофу, являющийся растительным заменителем мяса и молочных продуктов. Фото: Freepik

Кроме того, 26 июля — это Международный день сохранения мангровых систем, созданный в ЮНЕСКО для улучшения знаний о влиянии мангровых систем на экологию.

Также в этот день люди празднуют День эсперанто, то есть, искусственно созданного международного языка. Этот день был создан, чтобы останавливать вражбу между нациями. Еще 26 июля отмечается День парашютиста, а также День дяди и тети.

Именины 26 июля

В этот день свои именины отмечает Антоний, Гавриил, Юлиан и Стефан, а талисманом человека, появившегося на свет 26 июля, является обсидиан. Это мощный поглотитель энергии и камень, который защищает человека от неудач.

Обсидиан
Обсидиан, являющийся мощным поглотителем энергии. Фото: Pinterest

День рождения известных людей

В этот день в 1931 году появился на свет украинский литературовед и академик НАНУ Иван Дзюба, а в 1943 году в этот же день родился украинский журналист Владимир Андрущенко. 26 июля, но уже в 1958 году, родилась украинская писательница Галина Пагутяк.

Напомним, мы писали о том, какие праздники отмечаются в Украине и мире 25 июля.

Ранее мы рассказывали о том, какие традиции существуют на Успение Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали о том, какие традиции существуют в День памяти святой княгини Ольги.

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