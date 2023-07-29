Яке сьогодні свято 29 липня – день в Україні та світі, іменини, хто народився

Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Фото: ТСН

29 липня в Україні та світі відзначається День ССО ЗСУ, Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією, а також Міжнародний день тигра, а віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Афіногена і десяти його учнів.

Новини.LIVE розповідає, яке церковне свято 29 липня, що цей день означає для України та світу, хто святкує іменини та день народження.

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Церковне свято 29 липня

29 липня віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Афіногена і десяти його учнів, які постраждали від активної бороться з християнами в Севастії. Філомарх, який на той час правив містом, влаштував свято на честь язичницьких богів.

Священномученик Афіноген і десять його учнів. Фото ілюстративне: Pinterest

Він наказав людям принести пожертви богам, але вони відмовилися, адже багато хто сповідував християнство. Тоді Філомарх наказав своїм воїнам бити їх, через що загинуло багато людей.

Про це дізнався імператор, який наказав знайти християнина. Ним виявився єпископ Афіногена, який тоді жив у монастирі з десятьма учнями. Всіх їх затримали, довго катували, а потім відрубали голови.

29 липня для України та світу

В Україні в цей день святкується День Сил спеціальних операцій ЗСУ, які повинні розвідувати та підтримувати військових, брати участь в антитерористичних чи психологічних операціях, працювати з полоненими тощо.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Фото: УНІАН

Також 29 липня відзначається Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією та Міжнародний день тигра, який з’явився у 2010 році.

Іменини 29 липня

У цей день свої іменини святкує Валентин, Євген, Павло, Мануїл та Юлій. Людина, яка народилася 29 липня, має за талісман змійовик, про якого думали, що він може спокушати людину. Також предки вірили, що цей камінь вміє прибирати головні болі.

Змійовик, який є талісманом людини, народженої 29 липня. Фото: Pinterest

Відомі люди, які народилися 29 липня

У цей день 1817 року на світ з’явився український живописець-мариніст Іван Айвазовський, а у 1865 році народився український церковний діяч та митрополит Андрій Шептицький. Також 29 липня 1984 року народилася українська гімнастка та абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова.

Свій день народження 29 липня також святкує український військовий та Герой України Євген Волков, який народився у 1999 році.

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