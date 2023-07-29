Какой сегодня праздник 29 июля – день в Украине и мире, именины, кто родился

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Фото: ТСН

29 июля в Украине и мире отмечается День ССО ВСУ, Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией, а также Международный день тигра, а верующие в церкви чтят память священномученика Афиногена и десяти его учеников.

Новини.LIVE рассказывает, какой церковный праздник 29 июля, что этот день означает для Украины и мира, кто отмечает именины и день рождения.

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Какой день 29 июля?

Церковный праздник 29 июля

29 июля верующие в церкви чтят память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших от активной борьбы с христианами в Севастии. Филомарх, правивший в то время городом, устроил праздник в честь языческих богов.

Священномученик Афиноген и десять его учеников. Фото иллюстративное: Pinterest

Он приказал людям принести пожертвования богам, но они отказались, ведь многие исповедовали христианство. Тогда Филомарх приказал своим воинам избивать их, из-за чего погибли многие.

Об этом узнал император, приказавший найти христианина. Им оказался епископ Афиногена, живший тогда в монастыре с десятью учениками. Всех их задержали, долго пытали, а затем отрубили головы.

29 июля для Украины и мира

В Украине в этот день отмечается День Сил специальных операций ВСУ, которые должны разведывать и поддерживать военных, участвовать в антитеррористических или психологических операциях, работать с пленными и т.д.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Фото: УНИАН

Также 29 июля отмечается Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией и Международный день тигра, который появился в 2010 году.

Именины 29 июля

В этот день свои именины отмечает Валентин, Евгений, Павел, Мануил и Юлий. Человек, родившийся 29 июля, имеет в качестве талисмана змеевик, о котором думали, что он может соблазнять человека. Также предки верили, что этот камень умеет убирать головные боли.

Змеевик, который является талисманом человека, рожденного 29 июля. Фото: Pinterest

Известные люди, которые родились 29 июля

В этот день в 1817 году появился украинский живописец-маринист Иван Айвазовский, а в 1865 году родился украинский церковный деятель и митрополит Андрей Шептицкий. Также 29 июля 1984 родилась украинская гимнастка и абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Бессонова.

Свой день рождения 29 июля также отмечает украинский военный и Герой Украины Евгений Волков, родившийся в 1999 году.

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