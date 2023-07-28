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Що за день 28 липня: свята в Україні та світі, іменини, народження відомих людей

28 липня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 28 липня – кого вшановують, що святкує Україна та світ
Системний адміністратор, який має справу з мережами. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 липня — це день, коли в Україні та світі відзначається День української державності, День хрещення Русі-України, День системного адміністратора, День боротьби з гепатитом, День PR-фахівця та День охорони праці, а віряни в церкві вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира. 

Новини.LIVE розповідає, що означає цей день, хто святкує іменини та день народження 28 липня.

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Яке 28 липня свято?

28 липня для вірян в церкві 

28 липня віряни в церкві вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира, який намагався запровадити християнство у Київській Русі. Коли Володимир посів місце князя, він захотів одружитися на сестрі імператорів Василія та Костянтина Анні. 

Равноапостольный князь Владимир
Рівноапостольний князь Володимир та хрещення Русі. Фото ілюстративне: УНІАН

Втім, брати Анни заявили, що вони віддадуть свою сестру заміж за Володимира, якщо він стане християнином та охреститься. Він погодився та 1 серпня 988 року помолився над водами Дніпра, охрестивши їх, після цього це повторили всі кияни. 

28 липня для України та світу

У цей день українці святкують День української державності, який запровадив президент Володимир Зеленський 24 серпня 2021 року, але з 2024 року він святкуватиметься 15 липня. Також у цей день відзначається День хрещення Русі-України.

Ще 28 липня люди святкують День системного адміністратора — людини, яка має справу з мережею, комп’ютерами та програмним забезпеченням.

Системный администратор
Системний адміністратор, який має справу з комп'ютерами та мережами. Фото: Freepik

Крім того, у цей день святкують Всесвітній день боротьби з гепатитом, він з’явився через лікаря із США, який відкрив гепатит В.

Також 28 липня відзначається День PR-фахівця, який налагоджує зв’язки з різними бізнесменами, артистами, спортсменами тощо, веде переговори та організовує конференції. А ще у цей день відзначають Всесвітній день охорони природи, який повинен привернути увагу до довкілля.

Іменини 28 липня

У цей день свої іменини святкує Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан та Сара, а талісманом людини, яка народилася 28 липня, є родоніт (його носили творчі люди, щоб розвинути свої вміння). 

Родонит
Камінь родоніт, який є талісманом людини, народженої 28 липня. Фото: Pinterest

Відомі люди, які народилися 28 липня

У цей день 1810 року народився український живописець Аполлон Мокрицький, а у 1880 році на світ з’явився український письменник та перший голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко. 28 липня 1983 року народився офіцер ЗСУ та Герой України Сергій Пономаренко.

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна сумувати у Собор архангела Гавриїла. 

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята слід очікувати в серпні 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, яку молитву слід прочитати у День пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія.

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