Яке сьогодні свято 28 липня – кого вшановують, що святкує Україна та світ

Системний адміністратор, який має справу з мережами. Фото: Freepik

28 липня — це день, коли в Україні та світі відзначається День української державності, День хрещення Русі-України, День системного адміністратора, День боротьби з гепатитом, День PR-фахівця та День охорони праці, а віряни в церкві вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира.

Новини.LIVE розповідає, що означає цей день, хто святкує іменини та день народження 28 липня.

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28 липня для вірян в церкві

28 липня віряни в церкві вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира, який намагався запровадити християнство у Київській Русі. Коли Володимир посів місце князя, він захотів одружитися на сестрі імператорів Василія та Костянтина Анні.

Рівноапостольний князь Володимир та хрещення Русі. Фото ілюстративне: УНІАН

Втім, брати Анни заявили, що вони віддадуть свою сестру заміж за Володимира, якщо він стане християнином та охреститься. Він погодився та 1 серпня 988 року помолився над водами Дніпра, охрестивши їх, після цього це повторили всі кияни.

28 липня для України та світу

У цей день українці святкують День української державності, який запровадив президент Володимир Зеленський 24 серпня 2021 року, але з 2024 року він святкуватиметься 15 липня. Також у цей день відзначається День хрещення Русі-України.

Ще 28 липня люди святкують День системного адміністратора — людини, яка має справу з мережею, комп’ютерами та програмним забезпеченням.

Системний адміністратор, який має справу з комп'ютерами та мережами. Фото: Freepik

Крім того, у цей день святкують Всесвітній день боротьби з гепатитом, він з’явився через лікаря із США, який відкрив гепатит В.

Також 28 липня відзначається День PR-фахівця, який налагоджує зв’язки з різними бізнесменами, артистами, спортсменами тощо, веде переговори та організовує конференції. А ще у цей день відзначають Всесвітній день охорони природи, який повинен привернути увагу до довкілля.

Іменини 28 липня

У цей день свої іменини святкує Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан та Сара, а талісманом людини, яка народилася 28 липня, є родоніт (його носили творчі люди, щоб розвинути свої вміння).

Камінь родоніт, який є талісманом людини, народженої 28 липня. Фото: Pinterest

Відомі люди, які народилися 28 липня

У цей день 1810 року народився український живописець Аполлон Мокрицький, а у 1880 році на світ з’явився український письменник та перший голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко. 28 липня 1983 року народився офіцер ЗСУ та Герой України Сергій Пономаренко.

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