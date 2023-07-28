Какой сегодня праздник 28 июля – кого почитают, что празднует Украина и мир

Системный администратор, который имеет дело с сетями. Фото: Freepik

28 июля — это день, когда в Украине и мире отмечается День украинской государственности, День крещения Руси-Украины, День системного администратора, День борьбы с гепатитом, День PR-специалиста и День охраны труда, а верующие в церкви чтят память равноапостольного князя Владимира.

Новини.LIVE рассказывает, что означает этот день, кто отмечает именины и день рождения 28 июля.

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28 июля для верующих в церкви

28 июля верующие в церкви чтят память равноапостольного князя Владимира, который пытался ввести христианство в Киевской Руси. Когда Владимир занял место князя, он захотел жениться на сестре императоров Василия и Константина Анне.

Равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Фото иллюстративное: УНИАН

Впрочем, братья Анны заявили, что они отдадут свою сестру замуж за Владимира, если он станет христианином и крестится. Он согласился и 1 августа 988 помолился над водами Днепра, окрестив их, после этого это повторили все киевляне.

28 июля для Украины и мира

В этот день украинцы празднуют День украинской государственности, который ввел президент Владимир Зеленский 24 августа 2021, но с 2024 он будет праздноваться 15 июля. Также в этот день отмечается День крещения Руси-Украины.

Еще 28 июля люди отмечают День системного администратора — человека, имеющего дело с сетью, компьютерами и программным обеспечением.

Системный администратор, имеющий дело с компьютерами и сетями. Фото: Freepik

Кроме того, в этот день празднуют Всемирный день борьбы с гепатитом, он появился из-за врача из США, открывшего гепатит В.

Также 28 июля отмечается День PR-специалиста, который налаживает связи с разными бизнесменами, артистами, спортсменами и тому подобное, ведет переговоры и организовывает конференции. А еще в этот день отмечают Всемирный день охраны природы, который должен обратить внимание на окружающую среду.

Именины 28 июля

В этот день свои именины празднует Антоний, Гавриил, Юлиан, Стефан и Сара, а талисманом человека, родившегося 28 июля, является родонит (его носили творческие люди, чтобы развить свои умения).

Камень родонит, который является талисманом человека, рожденного 28 июля. Фото: Pinterest

Известные люди, родившиеся 28 июля

В этот день 1810 года родился украинский живописец Аполлон Мокрицкий, а в 1880 на свет появился украинский писатель и первый председатель Генерального секретариата УНР Владимир Винниченко. 28 июля 1983 родился офицер ВСУ и Герой Украины Сергей Пономаренко.

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