Авраменко розповів, як замінити українською слово "селфі"

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: mon.gov.ua/ua

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, що в українській мові є щонайменше три відповідники до слова іншомовного походження "селфі". За його словами, вони мають право на життя.

Про це Олександр Авраменко сказав в ефірі "Сніданок з 1+1".

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Українські відповідники до слова "селфі"

"Яких тільки відповідників не придумують українці до новомодного слова "селфі". І "себчик" — від фотографую себе, і "самчик" — від сам роблю фото, і "самознимка" — від сам знімаю та багато інших варіантів. В інтернеті навіть є рейтинг цих відповідників за результатами голосування користувачів. Ну хай там як, а час покаже, який варіант приживеться в літературній мові", — сказав Авраменко.

Він зазначив, що селфі — це світлина, яку ми робимо самі на фронтальну камеру і зазвичай великим планом.

Мовознавець також акцентував увагу на словосполученні "великий план". За словами Авраменка, правильно казати саме "великий план", а не "крупний план". Він наголосив, що "крупним" може бути лише зерно та насіння.

Нагадаємо, за часів СРСР багато автентичних слів на території сучасної України замінили на російські аналоги. Зараз більшість людей вважають їх українськими. Ці слова майже забуті, адже їх більше не використовують.

Також ми писали, що в Україні все частіше зросійщують імена та називають дітей "Кірілом", "Нікітою" чи "Данілою". Краще за все давати дітям ім'я згідно з українською традицією.

Додамо, мовознавець Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці з української мови розповів, як правильно вітатися. Передусім він розповів, коли варто казати "Доброго дня!".