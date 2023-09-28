Авраменко рассказал, как заменить на украинском слово "селфи"

Языковед Александр Авраменко. Фото: mon.gov.ua/ru

Языковед Александр Авраменко рассказал, что в украинском языке есть как минимум три соответствия слову иноязычного происхождения "селфи". По его словам, они имеют право на жизнь.

Об этом Александр Авраменко сказал в эфире "Сніданок з 1+1".

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Украинские аналоги к слову "селфи"

"Каких только соответствий не придумывают украинцы новомодному слову "селфи". И "себчик" — от фотографирую себя, и "самчик" — от сам делаю фото, и "самознимка" — от сам снимаю, и много других вариантов. В интернете даже есть рейтинг этих соответствий по результатам голосования пользователей. Ну как бы там ни было, а время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", — сказал Авраменко.

Он отметил, что селфи — это фотография, которую мы делаем сами на фронтальную камеру и обычно крупным планом.

Языковед также акцентировал внимание на словосочетании "великий план". По словам Авраменко, правильно говорить именно "великий план", а не "крупний план". Он подчеркнул, что "крупним" может быть только зерно и семена.

Напомним, во времена СССР многие аутентичные слова на территории современной Украины заменили на российские аналоги. Сейчас большинство людей считают их украинскими. Эти слова почти забыты, потому что их больше не используют.

Также мы писали, что в Украине все чаще руссифицируют имена и называют детей "Кірілом", "Нікітой" или "Данілой". Лучше всего давать детям имя согласно украинской традиции.

Добавим, языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно здороваться. Прежде всего он рассказал, когда стоит говорить "Доброго дня!"