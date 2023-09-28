Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Авраменко рассказал, как заменить на украинском слово "селфи" arrow

Авраменко рассказал, как заменить на украинском слово "селфи"

28 сентября 2023 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Авраменко рассказал, как заменить на украинском слово "селфи"
Языковед Александр Авраменко. Фото: mon.gov.ua/ru
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Языковед Александр Авраменко рассказал, что в украинском языке есть как минимум три соответствия слову иноязычного происхождения "селфи". По его словам, они имеют право на жизнь.

Об этом Александр Авраменко сказал в эфире "Сніданок з 1+1".

Читайте также:

Украинские аналоги к слову "селфи"

"Каких только соответствий не придумывают украинцы новомодному слову "селфи". И "себчик" — от фотографирую себя, и "самчик" — от сам делаю фото, и "самознимка" — от сам снимаю, и много других вариантов. В интернете даже есть рейтинг этих соответствий по результатам голосования пользователей. Ну как бы там ни было, а время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", — сказал Авраменко.

Он отметил, что селфи — это фотография, которую мы делаем сами на фронтальную камеру и обычно крупным планом.

Языковед также акцентировал внимание на словосочетании "великий план". По словам Авраменко, правильно говорить именно "великий план", а не "крупний план". Он подчеркнул, что "крупним" может быть только зерно и семена.

Напомним, во времена СССР многие аутентичные слова на территории современной Украины заменили на российские аналоги. Сейчас большинство людей считают их украинскими. Эти слова почти забыты, потому что их больше не используют.

Также мы писали, что в Украине все чаще руссифицируют имена и называют детей "Кірілом", "Нікітой" или "Данілой". Лучше всего давать детям имя согласно украинской традиции.

Добавим, языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно здороваться. Прежде всего он рассказал, когда стоит говорить "Доброго дня!"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз