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Бронювання працівників агросектору 2023: який алгоритм дій

21 лютого 2023 12:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Як бронюватимуть військовозобов'язаних аграріїв — інструкція
Список осіб потрібно подавати до Мінагрополітики через кабінет бронювання
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України детально пояснили, як аграріям правильно подавати документи для бронювання військовозобов'язаних працівників. 

Відповідна схема оприлюднена на сайті відомства.

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Хто підлягає бронюванню

Згідно з законом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо необхідно для функціонування цих органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

Юридичні особи, які залучені до виконання таких завдань/замовлень, отримують основні показники мобілізаційного плану, з ними також укладають договори (контракти) в передбаченому законодавством порядку.

Хто підлягає бронюванню

Як отримати статус критично важливого підприємства

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, і у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76:

  1. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро.
  2. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро. 
  3. Підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №83. 
  4. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади.
  5. Відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
  6. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021. 
  7. Підприємство є резидентом Дія Сіті.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Як бронювати військовозобов'язаних працівників-аграріїв — інструкція 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило алгоритм дій сільськогосподарських підприємств для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Так, згідно зі схемою:

  • підприємство отримує мобілізаційне завдання;
  • подає необхідні документи до Мінагрополітики;
  • відомство ухвалює рішення про відповідність/невідповідність господарства критеріям критично важливого;
  • Мінагрополітики через кабінет бронювання надсилає списки на погодження до Генштабу;
  • Генштаб за результатами розгляду списків передає їх до Мінекономіки;
  • після цього документи повертаються до Мінагрополітики, яке і доводить до підприємства наказ щодо бронювання. 

Як бронювати військовозобов'язаних працівників-аграріїв — інструкція

Алгоритм подачі документів:

  • супровідний лист з обґрунтуванням пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних, зазначенням електронної адреси, контактних номерів телефонів та осіб тощо за орієнтовною формою у форматі pdf;
  • пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних за визначеною формою, що додається, у форматі Excel;
  • ці ж пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних за підписом керівника у форматі pdf;
  • номер договору про виконання підприємством мобілізаційних завдань (замовлень);
  • копію листа обласної військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження наявності у підприємства мобілізаційних завдань (замовлень).

При цьому звертаємо увагу, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку.

У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку.

Бронювання військовозобов'язаних

Працівника звільнено з роботи і його потрібно розбронювати — що робити

Не пізніше одного робочого дня з дати звільнення потрібно надіслати заповнену таблицю зі супровідним листом, а також копією наказу про звільнення (в темі листа вказати звільнення працівника та назву підприємства). 

Раніше ми писали, хто наразі підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників. 

Нагадаємо, ми розповідаємо, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

А також чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. 

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