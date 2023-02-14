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Бронювання військовозобов’язаних 2023: правила, документи та алгоритм дій

14 лютого 2023 13:48
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як забронювати працівників під час війни — алгоритм дій
Список людей складається на розсуд працедавця
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

З лютого 2023 року в Україні діє новий алгоритм бронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств. Новий порядок дає змогу забронювати до 50% співробітників. 

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №194. Як проходить процедура подання на бронювання, пише The Page.

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Документи, які необхідні при бронюванні працівника 

Щоб забронювати працівників необхідний наступний пакет документів: 

  • загальний список військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві;
  • копії військово-облікових документів працівників (військовий квиток або тимчасове посвідчення);
  • підготовлені бланки про бронювання військовозобов’язаних.

Всі ці документи опрацьовуються територіальними центрами та повертаються на підприємства.

Документи, які необхідні при бронюванні працівника

Який алгоритм бронювання військовозобов'язаних працівників

Процедура бронювання працівників наступна:

1. Роботодавець складає список співробітників на свій розсуд, визначає, які критичні для підприємства працівники, а які ні.

2. Складає лист — обґрунтування (довільна форма). В обгрунтуванні, до якого додається перелік осіб, зазначається, якою діяльністю займається те чи інше підприємство, на якому працюють подані в заявці працівники, яке значення має ця діяльність для підтримки ЗСУ та населення і яку роль грають конкретні люди, внесені в список.

3. Заповнює Додаток № 1 до Постанови № 194.

4. Подає документи (п.п. 2, 3) до державного органу згідно п. 1 цього алгоритму. Пропозиції щодо бронювання подаються до органу державної влади, що здійснює управління у відповідній сфері або галузі національної економіки, або до інших державних органів (наприклад, військової адміністрації, аграрне підприємство— Мінагрополітики, IT — Мінфицри). Подати пропозиції зазвичай можна у письмовій або електронній формі (зокрема, надіславши електронною поштою).

5. Здійснення державним органом дій згідно Постанови № 194. Органи державної влади узгоджують отримані пропозиції з Міноборони та подають їх Міністерству економіки України разом з обґрунтуванням.

6. Мінекономіки узагальнює подані пропозиції, протягом 1 робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію Міноборони, а також державному органу, що подав пропозицію.

7. Міністерство оборони через Генеральний штаб Збройних Сил в одноденний строк надсилає до ТЦК витяги з наказів Мінекономіки. Також копію чи витяг з наказу направляють керівнику підприємства — разом з переліком осіб цей документ і є підтвердження, що заброньовані особи не підлягають призову на термін бронювання.

8. ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання: бере заброньованих військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік, оформлює їм повідомлення про взяття на такий облік та посвідчення про відстрочку від призову.

Який алгоритм бронювання військовозобов'язаних працівників

На який період можна забронювати працівника

Бронювання працівників та їх відстрочка від призову під час мобілізації діє протягом строку, який визначає Міністерство економіки України у своєму рішенні, але не може перевищувати 6 місяців.

Як тільки проходить період в шість місяців, не пізніше ніж через десять днів, підприємства знову повинні подати пакети документів до територіальних центрів. У посвідченнях про відстрочки роблять помітки, звіряється надання підстав, чи законно, чи не законно, надаються ці бронювання.

Які права надає бронювання

Які права надає бронювання

Бронювання дає відстрочку від призову на службу в ЗСУ. Працівник зі списку, затверджений Міноборони, залишається на робочому місці.

Також заброньований працівник має право виїзду закордон, оскільки він на певний час не підлягає мобілізації. У цьому випадку працівник має пред'явити витяг про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

Нагадаємо, ми писали, хто наразі підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників. 

Також, ми розповідали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. Та за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

Рекомендуємо також дізнатися, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

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