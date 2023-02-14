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Бронирование военнообязанных 2023: правила, документы и алгоритм действий

14 февраля 2023 13:48
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как забронировать работников во время войны — алгоритм действий
Список людей составляется по усмотрению работодателя
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С февраля 2023 года в Украине действует новый алгоритм бронирования военнообязанных работников для предприятий. Новый порядок позволяет забронировать до 50% сотрудников.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №194. Как проходит процедура подачи на бронирование, пишет The Page.

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Документы, необходимые при бронировании работника

Чтобы забронировать работников, необходим следующий пакет документов:

  • общий список военнообязанных, работающих на предприятии;
  • копии военно-учетных документов работников (военный билет или временное удостоверение);
  • подготовлены бланки о бронировании военнообязанных.

Все эти документы прорабатываются территориальными центрами и возвращаются на предприятия.

Документы, необходимые при бронировании работника

Какой алгоритм бронирования военнообязанных работников

Процедура бронирования работников следующая:

1. Работодатель составляет список сотрудников по своему усмотрению, определяет, какие критические на предприятии работники, а какие нет.

2. Составляет письмо — обоснование (произвольная форма). В обосновании, к которому прилагается перечень лиц, указывается, какой деятельностью занимается то или иное предприятие, на котором работают поданные в заявке работники, какое значение имеет эта деятельность для поддержки ВСУ и населения и какую роль играют конкретные люди, внесенные в список.

3. Заполняет Приложение №1 к Постановлению №194.

4. Представляет документы (п.п. 2, 3) в государственный орган согласно п. 1 этого алгоритма. Предложения по бронированию подаются в орган государственной власти, осуществляющий управление в соответствующей сфере или отрасли национальной экономики, или в другие государственные органы (например, военной администрации, аграрное предприятие — Минагрополитики, IT — Минфицры). Предоставить предложения обычно можно в письменной или электронной форме (в частности, отправив по электронной почте).

5. Осуществление государственным органом действий согласно Постановлению № 194. Органы государственной власти согласовывают полученные предложения из Минобороны и представляют их Министерству экономики Украины вместе с обоснованием.

6. Минэкономики обобщает представленные предложения, в течение 1-го рабочего дня принимает соответствующее решение и направляет его копию Минобороны, как и государственному органу, подавшего предложение.

7. Министерство обороны через Генеральный штаб Вооруженных сил в однодневный срок направляет в ТЦК выписки из приказов Минэкономики. Также копию или выписку из приказа направляют руководителю предприятия вместе с перечнем лиц этот документ и есть подтверждение, что забронированные лица не подлежат призыву на срок бронирования.

8. ТЦК по месту расположения предприятия оформляет бронирование: берет забронированных военнообязанных на специальный военный учет, оформляет им уведомление о взятии на такой учет и удостоверение отсрочки от призыва.

Какой алгоритм бронирования военнообязанных работников

На какой период можно забронировать работника

Бронирование работников и их отсрочка от призыва во время мобилизации действует в течение срока, определяемого Министерством экономики Украины в своем решении, но не может превышать 6 месяцев.

Как только проходит период в шесть месяцев, не позднее чем через десять дней, предприятия снова должны подать пакеты документов в территориальные центры. В удостоверениях об отсрочках делают пометки, сверяется ли предоставление оснований, законно ли, не законно ли, предоставляются эти бронирования.

Какие права предоставляет бронирование

Какие права предоставляет бронирование

Бронирование дает отсрочку от призыва на службу в ВСУ. Работник из списка, утвержденный Минобороны, остается на рабочем месте.

Также забронированный работник имеет право выезда за границу, поскольку он на время не подлежит мобилизации. В этом случае работник должен предъявить выписку об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

Напомним, мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и какие действуют сроки бронирования работников.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели. И при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Рекомендуем также узнать, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

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