Как забронировать работников во время войны — алгоритм действий

Список людей составляется по усмотрению работодателя

С февраля 2023 года в Украине действует новый алгоритм бронирования военнообязанных работников для предприятий. Новый порядок позволяет забронировать до 50% сотрудников.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №194. Как проходит процедура подачи на бронирование, пишет The Page.

Документы, необходимые при бронировании работника

Чтобы забронировать работников, необходим следующий пакет документов:

общий список военнообязанных, работающих на предприятии;

копии военно-учетных документов работников (военный билет или временное удостоверение);

подготовлены бланки о бронировании военнообязанных.

Все эти документы прорабатываются территориальными центрами и возвращаются на предприятия.

Какой алгоритм бронирования военнообязанных работников

Процедура бронирования работников следующая:

1. Работодатель составляет список сотрудников по своему усмотрению, определяет, какие критические на предприятии работники, а какие нет.

2. Составляет письмо — обоснование (произвольная форма). В обосновании, к которому прилагается перечень лиц, указывается, какой деятельностью занимается то или иное предприятие, на котором работают поданные в заявке работники, какое значение имеет эта деятельность для поддержки ВСУ и населения и какую роль играют конкретные люди, внесенные в список.

3. Заполняет Приложение №1 к Постановлению №194.

4. Представляет документы (п.п. 2, 3) в государственный орган согласно п. 1 этого алгоритма. Предложения по бронированию подаются в орган государственной власти, осуществляющий управление в соответствующей сфере или отрасли национальной экономики, или в другие государственные органы (например, военной администрации, аграрное предприятие — Минагрополитики, IT — Минфицры). Предоставить предложения обычно можно в письменной или электронной форме (в частности, отправив по электронной почте).

5. Осуществление государственным органом действий согласно Постановлению № 194. Органы государственной власти согласовывают полученные предложения из Минобороны и представляют их Министерству экономики Украины вместе с обоснованием.

6. Минэкономики обобщает представленные предложения, в течение 1-го рабочего дня принимает соответствующее решение и направляет его копию Минобороны, как и государственному органу, подавшего предложение.

7. Министерство обороны через Генеральный штаб Вооруженных сил в однодневный срок направляет в ТЦК выписки из приказов Минэкономики. Также копию или выписку из приказа направляют руководителю предприятия вместе с перечнем лиц этот документ и есть подтверждение, что забронированные лица не подлежат призыву на срок бронирования.

8. ТЦК по месту расположения предприятия оформляет бронирование: берет забронированных военнообязанных на специальный военный учет, оформляет им уведомление о взятии на такой учет и удостоверение отсрочки от призыва.

На какой период можно забронировать работника

Бронирование работников и их отсрочка от призыва во время мобилизации действует в течение срока, определяемого Министерством экономики Украины в своем решении, но не может превышать 6 месяцев.

Как только проходит период в шесть месяцев, не позднее чем через десять дней, предприятия снова должны подать пакеты документов в территориальные центры. В удостоверениях об отсрочках делают пометки, сверяется ли предоставление оснований, законно ли, не законно ли, предоставляются эти бронирования.

Какие права предоставляет бронирование

Бронирование дает отсрочку от призыва на службу в ВСУ. Работник из списка, утвержденный Минобороны, остается на рабочем месте.

Также забронированный работник имеет право выезда за границу, поскольку он на время не подлежит мобилизации. В этом случае работник должен предъявить выписку об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

Напомним, мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и какие действуют сроки бронирования работников.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели. И при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

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