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Бронирование работников агросектора 2023: какой алгоритм действий

21 февраля 2023 12:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Как будут бронировать военнообязанных аграриев — инструкция
Список лиц нужно подавать в Минагрополитику через кабинет бронирования
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины подробно объяснили, как аграриям правильно подавать документы для бронирования военнообязанных работников.

Соответствующая схема обнародована на сайте ведомства.

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Кто подлежит бронированию

Согласно закону, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для функционирования этих органов в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), когда это необходимо для выполнения мобилизационных задач (заказов);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.

Юридические лица, привлеченные к выполнению таких задач/заказов, получают основные показатели мобилизационного плана, с ними также заключают договоры (контракты) в предусмотренном законодательством порядке.

Кто подлежит бронированию

Как получить статус критически важного предприятия

Чтобы получить статус критически важного предприятия, в том числе и в отрасли сельского хозяйства, необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76:

  1. Общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро.
  2. Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро.
  3. Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 г. №83.
  4. Предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества. Критерии, по которым осуществляется определение предприятия, имеющего важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, устанавливаются органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, по сфере их управления или национальной отрасли экономики или областной, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями, или областной, Киевской и Севастопольской городскими военными/военно-гражданскими администрациями (в случае их образования) с учетом потребностей территориального общества.
  5. Отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  6. Размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года.
  7. Предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Как получить статус критически важного предприятия

Как бронировать военнообязанных работников-аграриев — инструкция

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обнародовало алгоритм действий сельскохозяйственных предприятий по бронированию военнообязанных работников.

Так, согласно схеме:

  • предприятие получает мобилизационное задание;
  • представляет необходимые документы в Минагрополитику;
  • ведомство принимает решение о соответствии/несоответствии хозяйства критериям критически важного;
  • Минагрополитики через кабинет бронирования направляет списки на согласование в Генштаб;
  • Генштаб по результатам рассмотрения списков передает их в Минэкономики;
  • после этого документы возвращаются в Минагрополитику, которое доводит до предприятия приказ о бронировании.

Как бронировать военнообязанных работников-аграриев — инструкция

Алгоритм подачи документов:

  • сопроводительное письмо с обоснованием предложений по бронированию военнообязанных, указанием электронного адреса, контактных номеров телефонов и лиц по ориентировочной форме в формате pdf;
  • предложения по бронированию военнообязанных по прилагаемой форме в формате Excel;
  • эти же предложения по бронированию военнообязанных за подписью руководителя в формате PDF;
  • номер договора о выполнении предприятием мобилизационных задач (заказов);
  • копию письма областной военной администрации или Киевской городской военной администрации о подтверждении наличия у предприятия мобилизационных задач (заказов).

При этом обращаем внимание, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

Бронирование военнообязанных

Работник уволен с работы и его нужно разбронировать — что делать

Не позднее одного рабочего дня с даты увольнения следует отправить заполненную таблицу с сопроводительным письмом, а также копией приказа об увольнении (в теме письма указать увольнение работника и название предприятия).

Ранее мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и какие действуют сроки бронирования работников.

Напомним, мы рассказываем, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника .

А также можно ли отказаться от повестки , которую выдают на рабочем месте и которую ответственность несут работодатели.

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