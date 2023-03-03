Чи можуть мобілізувати з остеоартрозом під час війни — пояснення юриста

Чи можуть мобілізувати хворих на остеоартроз під час війни: що говорить закон
В Україні триває загальна мобілізація, але перед тим, як потрапити на службу, кожен призовник має пройти військово-лікарську комісію. Не всі можуть бути визнані придатними за станом здоров’я.
Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи можуть призвати чоловіка з остеоартрозом.
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Що таке остеоартроз
Остеоартроз — це дегенеративно-дистрофічне ураження суглобів, причиною якого є пошкодження хрящової тканини суглобових поверхонь. Під час цієї хвороби до патологічного процесу залучається не тільки хрящова тканина, а й інші суглобові структури: кістка, суглобова сумка, зв'язки, синовіальна оболонка та м'язи.
У медичній літературі можна зустріти й інші назви цієї патології: деформуючий остеоартроз, остеоартрит, артрозо-артрит або артроз. Остеоартроз може розвинутися в будь-якому віці.
Як зазначають медики, остеоартроз, симптоми якого прогресують, істотно порушує якість життя. Зміни рухливості можуть призводити до інвалідизації пацієнта. У разі необоротних уражень відновити рухливість можна тільки за допомогою ендопротезування суглоба.
Чи мобілізують з остеоартрозом
Як підкреслив Дончак, ВЛК при визначенні ступеня придатності до військової служби орієнтується на Розклад хвороб Наказу МОУ № 402.
Остеоартроз (інша назва — деформуючий, деформаційний артроз) — це стаття 61 Розкладу хвороб.
Далі треба перевірити Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб:
- до пункту "а" належать: деформуючий артроз в одному з великих суглобів III-IV стадій (наявність грубих кісткових розростань суглобових країв не менше 2 мм, руйнування суглобового хряща — ширина суглобової щілини менше 2 мм) з частими (2 та більше разів на рік) рецидивами загострень, з больовим синдромом та деформацією всі кінцівки;
- до пункту "б" належать: деформуючий артроз в одному з великих суглобів II стадії (ширина суглобової щілини на рентгенограмі — 2-4 мм) з больовим синдромом;
- до пункту "в" належать: деформуючий артроз в одному з великих суглобів I стадії.
З такими діагнозами ВЛК може визнати військовозобов'язаного непридатним до військової служби або обмежено придатним. Це буде визначатися індивідуально.
Якщо ВЛК визнала таку особу придатною, то це є підставою для оскарження висновку/постанови ВЛК.
Водночас юрист зробив декілька зауважень:
- по-перше, постанова про придатність до служби в разі захворювань кісток та суглобів приймається тільки після стаціонарного обстеження та лікування. Якщо є тільки результати обстежень, без лікування в стаціонарі, то лікарі ВЛК можуть і не звернути увагу на такий діагноз. В такому випадку, треба на підставі результатів обстежень отримати направлення на стаціонарне лікування, і вже потім повторно пройти ВЛК;
- по-друге, слід звернути увагу на формулювання пункту "б": не просто артроз ІІ стадії, а ще й обов'язково з больовим синдромом. Якщо в результатах обстеження відсутній запис про больовий синдром, то лікарі ВЛК можуть і не звернути увагу на такий діагноз. В такому випадку, рекомендація — звернутися повторно на це ж саме обстеження — щоб вписали наявність больового синдрому.
Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.
Нагадаємо, ми писали, з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії. Та чи можуть мобілізувати з патологією суглоба.