Чи можуть мобілізувати з патологією суглоба — адвокат дав пояснення

Постанова про придатність до військової служби в разі захворювань кісток та суглобів приймається після стаціонарного обстеження та лікування

Наразі в Україні йде активний призов військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Проте не всі з призовників мають відмінне здоров'я. Й часто виникають запитання чи можуть мобілізувати з тією, чи іншою хворобою. Адже є рецидивні патології, які заважають людині повноцінно жити.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка зі звичним вивихом плеча (патологією суглоба).

Що таке звичний вивих плеча

Звичний вивих плеча — патологія суглобів, коли після первинної травми навіть у разі докладання відносно невеликих зусиль виникають рецидиви — повторні вивихи.

Як пояснює керівник ортопедо-травматологічного напряму ММ "Добробут" Василь Шмагой, після того, як було вивихнуте плече вперше, цей суглоб стає вразливим до наступних вивихів. Якщо вивих відбувається вдруге за місяць, капсула суглоба просто не встигає зарубцюватися, через що утворюються ділянки, що не зрослися, і грубі стійкі рубці. Тому за будь-якої, навіть наймінімальнішої травми буде відбуватися повторний вивих — знову і знову, раз за разом доти, доки його не зміцнити. Єдиний ефективний спосіб лікування – це оперативне втручання.

Чи можуть мобілізувати з патологією суглоба

"Маю звичний вивих плеча. Вже було 2 операції. Але плече все ще вилітає. Чи можу мати відстрочку від мобілізації при проходженні ВЛК?", — поставили питання Карпенку.

Адвокат підкреслив, ступінь порушення функцій організму та придатність до військової служби визначає тільки військово-лікарська комісія, яка у свою чергу керується наказом №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Постанова про придатність до військової служби в разі захворювань кісток та суглобів приймається після стаціонарного обстеження та лікування. При цьому слід ураховувати схильність захворювання до рецидивів або прогресування, стійкість ремісії та особливості військової служби.

Проте до проходження ВЛК найкращим рішенням буде самостійно звернутися з цією проблемою до травматолога, який для остановки діагнозу призначить обстеження кісткових і м'якотканинних структур.

Кісткові структури можна побачити на рентгені або на КТ. А для визначення ступеня пошкодження м'якотканинних структур використовується МРТ.

Висновки цих обстежень можна буде одразу представити ВЛК, яка включить їх до уваги при прийнятті рішення щодо придатності до служби в ЗСУ.

Медкомісія обов'язково вивчає медичні документи з поліклінік та лікувальних закладів за місцем проживання та перебування на обліку (медичної карти амбулаторного хворого, виписки з медичної карти від дільничного лікаря, лікаря-педіатра дільничного, виписних епікризів, даних диспансерного обстеження та лікарського спостереження, результатів попередніх медичних оглядів, інших документів, що характеризують стан здоров'я).

У разі коли лікарям важко визначити стан здоров'я призовника, його направляють на амбулаторне або стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичний заклад, про що лікарем — членом призовної комісії (комісії з питань приписки) робиться відповідний запис в додатковому аркуші до облікової карти призовника, на збірному пункті — у картці амбулаторного обстеження та медичного огляду, на зворотному боці із зазначенням об'єктивних причин направлення, куди направляється, попереднього діагнозу.

При цьому призовнику видається направлення, у якому вказується попередній діагноз та що необхідно уточнити при обстеженні для прийняття рішення. Направлення підписує лікар, який призначив обстеження, і лікар — член призовної комісії (комісії з питань приписки), який проводить контроль за об'єктивністю і доцільністю призначеного обстеження.

Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров'я, який підписується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу. Акт подається у ТЦК на розгляд призовної комісії (комісії з питань приписки).

У випадку звичного вивиху плеча ВЛК може прийняти рішення про тимчасову непридатність до військової служби. Тоді визначається термін, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року, з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби.

Після закінчення року, якщо захворювання не вилікувано, приймається остаточне рішення. Контроль та організація своєчасного проведення переогляду покладається на районний (міський) військовий комісаріат.

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