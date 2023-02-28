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Общая мобилизация 2023: возьмут ли в ВСУ с патологией сустава

28 февраля 2023 18:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Могут ли мобилизовать с патологией сустава — адвокат дал объяснение
Постановление о пригодности к военной службе при заболеваниях костей и суставов принимается после стационарного обследования и лечения
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В настоящее время в Украине идет активный призыв военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не все призывники имеют отличное здоровье. И часто возникают вопросы, могут ли мобилизовать с той или иной болезнью. Ведь есть рецидивирующие патологии, которые мешают человеку полноценно жить.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, могут ли мобилизовать мужчину с привычным вывихом плеча (патологией сустава).

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Что такое привычный вывих плеча

Привычный вывих плеча — патология суставов, когда после первичной травмы даже в случае приложения относительно небольших усилий возникают рецидивы — повторные вывихи.

Как объясняет руководитель ортопедо-травматологического направления ММ "Добробут" Василий Шмагой, после того, как было вывихнуто плечо впервые, этот сустав становится уязвимым к следующим вывихам. Если вывих происходит второй раз за месяц, капсула сустава просто не успевает зарубцеваться, из-за чего образуются не сросшиеся участки и грубые стойкие рубцы. Поэтому при любой даже самой минимальной травме будет происходить повторный вывих — снова и снова, то и дело до тех пор, пока его не укрепить. Единственный эффективный способ лечения — это оперативное вмешательство.

Что такое привычный вывих плеча

Могут мобилизовать с патологией сустава

"Имею привычный вывих плеча. Уже было 2 операции. Но плечо все еще вылетает. Могу ли иметь отсрочку от мобилизации при прохождении ВЛК?", — задали вопрос Карпенко.

Адвокат подчеркнул, степень нарушения функций организма и пригодность к военной службе определяет только военно-врачебная комиссия, которая в свою очередь руководствуется приказом №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Постановление о пригодности к военной службе при заболеваниях костей и суставов принимается после стационарного обследования и лечения. При этом следует учитывать склонность заболевания к рецидивам или прогрессированию, устойчивость ремиссии и особенности военной службы.

Однако перед прохождением ВЛК наилучшим решением будет самостоятельно обратиться с этой проблемой к травматологу, который для постановки диагноза назначит обследование костных и мягкотканных структур.

Костные структуры можно увидеть на рентгене или КТ. А для определения степени повреждения мягкотканных структур используется МРТ.

Выводы этих обследований можно будет представить ВЛК, которая включит их во внимание при принятии решения о пригодности к службе в ВСУ.

Медкомиссия обязательно изучает медицинские документы из поликлиник и лечебных учреждений по месту жительства и пребывания на учете (медицинской карты амбулаторного больного, выписки из медицинской карты от участкового врача, врача-педиатра участкового, выписных эпикризов, данных диспансерного обследования и медицинских осмотров, других документов, характеризующих состояние здоровья).

В случае, когда врачам трудно определить состояние здоровья призывника, его направляют на амбулаторное или стационарное обследование в лечебно-профилактическое учреждение, о чем врачом — членом призывной комиссии (комиссии по вопросам приписки) делается соответствующая запись в дополнительном листе к учетной карте призывника, на сборном пункте — в карточке амбулаторного обследования и медицинского осмотра, на обратной стороне с указанием объективных причин направления, куда направляется, предварительного диагноза.

При этом призывнику выдается направление, в котором указывается предварительный диагноз и что необходимо уточнить при обследовании для принятия решения. Направление подписывает врач, назначивший обследование, и врач — член призывной комиссии (комиссии по приписке), который проводит контроль за объективностью и целесообразностью назначенного обследования.

Могут мобилизовать с патологией сустава

После проведения обследования составляется акт исследования состояния здоровья, который подписывается главным врачом лечебно-профилактического учреждения. Акт подается в ТЦК на рассмотрение призывной комиссии (комиссии по приписке).

В случае привычного вывиха плеча ВЛК может принять решение о временной непригодности к военной службе. Тогда определяется срок, необходимый для полного восстановления функций органов и систем организма, но не более одного года с последующим пересмотром для решения вопроса о пригодности к военной службе.

По истечении года, если заболевание не вылечено, принимается окончательное решение. Контроль и организация своевременного проведения пересмотра возлагается на районный (городской) военный комиссариат.

Адвокат также отметил, что постановление о пригодности к военной службе при заболеваниях костей и суставов принимается после стационарного обследования и лечения.

При этом следует учитывать склонность заболевания к рецидивам или прогрессированию, устойчивость ремиссии и особенности военной службы.

Как проходит ВЛК

Раньше мы писали, с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии.

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.

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