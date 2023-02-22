Як забронювати айтівців — інструкція від Мінцифри

Спершу потрібно отримати рішення Мінцифри про визнання підприємства критично важливим

Як відомо, в кінці минулого року уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, який дозволяє забронювати до 50% працівників та включає ІТ-компанії до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

14 лютого ІТ-комітет Європейської Бізнес Асоціації провів зустріч з експертами Міністерства цифрової трансформації України для обговорення нового порядку бронювання військовозобов’язаних працівників ІТ-бізнесу, визначеного постановою КМУ № 76.

У відомстві презентували новий алгоритм бронювання айтівців (гайд доступний за посиланням).

Яким критеріям мають відповідати IT-компанії

IT-компанії мають відповідати критеріям:

статус резидента Дія.City;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджетів протягом року, крім митних платежів за останній рік;

понад 32 млн євро надходжень за останній рік (не враховуючи кредити та позики);

важливість для національної економіки чи потреб тергромади;

середня зарплата на підприємстві — не менша ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року.

Окремо зауважимо, що наразі в Мінцифри доопрацьовують критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки, що мають встановлюватися міністерствами для відповідальної сфери. Тож у найближчому майбутньому очікуємо на публікацію таких критеріїв.

Як здійснюють бронювання для IT-компанії

Алгоритм бронювання працівників від мобілізації наступний:

Якщо компанія є резидентом Дія.City, підприємство звертається до Мінцифри з клопотанням визнати його критичним. Якщо компанія не є резидентом Дія.City, підприємство звертається до Мінцифри з клопотанням та зазначає свою відповідність критерію критичності. Мінцифра перевіряє клопотання на відповідність критеріям та приймає рішення. Підприємство звертається до Мінцифри з листом-обґрунтуванням та списком військовозобов'язаних. Мінцифра погоджує список з Генштабом. Мінекономіки видає наказ про бронювання. Підприємство організовує видачу витягів співробітникам. Один раз у квартал підприємство звітує Мінцифрі про кількість заброньованих.

Які терміни розгляду заявок на бронювання працівників

Щодо термінів розгляду заявок на бронювання, представники Мінцифри запевнили, що намагатимуться надавати зворотний зв'язок максимально оперативно (впродовж тижня).

Але варто розуміти, що при надмірному навантаженні (тобто при дуже великій кількості заявок) ці терміни можуть збільшуватися.

Раніше ми писали, хто наразі підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників.

Нагадаємо, ми розповідаємо, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

А також чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці.