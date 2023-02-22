Как забронировать айтишников — инструкция от Минцифры

Сначала нужно получить решение Минцифры о признании предприятия критически важным

Как известно, в конце прошлого года правительство утвердило новый порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, который позволяет забронировать до 50% работников и включает ИТ-компании в критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

14 февраля ИТ-комитет Европейской Бизнес Ассоциации провел встречу с экспертами Министерства цифровой трансформации Украины для обсуждения нового порядка бронирования военнообязанных работников ИТ-бизнеса, определенного постановлением КМУ №76.

В ведомстве презентовали новый алгоритм бронирования айтишников(гайд доступен по ссылке).

Каким критериям должны отвечать IT-компании

IT-компании должны отвечать критериям:

статус резидента Дія.City;

отсутствие задолженности по ЕСВ;

свыше 1,5 млн. евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей за последний год;

более 32 млн евро поступлений за последний год (без учета кредитов и займов);

важность для национальной экономики или нужд тергромады;

средняя зарплата на предприятии — не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года.

Отметим, что сейчас в Минцифры дорабатывают критерии, по которым осуществляется определение предприятия, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики, которые должны устанавливаться министерствами для ответственной сферы. Поэтому в ближайшем будущем ожидаем публикацию таких критериев.

Как осуществляют бронирование для IT-компании

Алгоритм бронирования работников от мобилизации следующий:

Если компания является резидентом Дія.City, предприятие обращается в Минцифру с ходатайством признать его критическим. Если компания не является резидентом Действие, предприятие обращается в Минцифру с ходатайством и указывает свое соответствие критерию критичности. Минцифра проверяет ходатайство соответствие критериям и принимает решения. Предприятие обращается в Минцифру с письмом-обоснованием и списком военнообязанных. Минцифра согласовывает список с Генштабом. Минэкономики издает приказ о бронировании. Предприятие организует выдачу подъемников сотрудникам. Один раз в квартал предприятие отчитывается Минцифри о количестве забронированных.

Какие сроки рассмотрения заявок на бронирование работников

Относительно сроков рассмотрения заявок на бронирование представители Минцифры заверили, что будут пытаться предоставлять обратную связь максимально оперативно (в течение недели).

Но следует понимать, что при чрезмерной нагрузке (т.е. при очень большом количестве заявок) эти сроки могут увеличиваться.

Ранее мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и какие действуют сроки бронирования работников.

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