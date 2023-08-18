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Яке сьогодні свято 18 серпня: всі свята в Україні та світі, в кого іменини

18 серпня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 18 серпня – свята в Україні та світі, іменини
Чоловік, який переміг у марафоні. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

18 серпня в Україні та світі — це Всесвітній день дослідження раку молочної залози, День протизаплідних таблеток, День "Ніколи не здавайся", День поганої поезії. Віряни у цей день вшановують пам’ять святого мученика Євстигнія.

Новини.LIVE розповідає про свята в Україні, світі та церкві, про іменини та відомих іменинників 18 серпня.

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Яке свято 18 серпня?

За церковним календарем

Святий мученик Євстигній, пам’ять якого вшановують віряни 18 серпня, з’явився на світ у середині III століття в Антиохії. 60 років чоловік служив у військах різних римських імператорів. Коли в імператорське крісло сів Костянтин Великий, Євстигній побачив на небі зоряний хрест.

Святой мученик Евстигний
Зображення святого мученика Євстигнія. Фото ілюстративне: Pinterest

У похилому віці Євстигній пішов з війська та весь свій час присвятив молитвам, відвідуючи храми Божі. Пізніше імператором став Юліан Відступник, який хотів відновити язичництво. Один місцевий житель розповів Юліану про християнство Євстигнія, через що він обезголовив старця.

В Україні та світі

У цей день українці та люди у світі відзначають Всесвітній день дослідження раку молочної залози, який присвячений важливості пошуку ліків від онкології та підтримці онкохворих людей. Також 18 серпня відзначається День протизаплідних таблеток.

Женщина, которая собирается принять таблетки
Жінка, яка збирається прийняти таблетки. Фото: Freepik

Ще 18 серпня люди відзначають День дуже мотиваційної фрази "Ніколи не здавайся", яка здатна надихнути людей та повірити у себе. Відзначають також у цей день і День поганої поезії, який створений для підтримки людей, які тільки починають щось писати.

Іменини цього дня

18 серпня свої іменини святкують такі люди, як:

  • Вікентій
  • Євстигній
  • Юхим
  • Степан
  • Дарина
  • Євдокія
  • Марія
  • Нонна
  • Христина

А талісманом людини, яка народилася 18 серпня, вважається онікс. Предки вважали, що цей камінь позитивно впливає на нервову систему людини та позбавляє її від депресії. 

Оникс
Онікс, який є талісманом людини, народженої 18 серпня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники 18 серпня

Свій день народження у цей день святкують такі видатні українці, як:

  • народний художник Василь Бородай (1917 рік)
  • генерал-майор Державної прикордонної служби України Ігор Момот (1965 рік)
  • відомий біатлоніст Андрій Дериземля (1977 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що з їжі варто святити в Яблучний Спас. 

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Також ми повідомляли про те, як можна привітати з Різдвом Миколи Чудотворця.

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